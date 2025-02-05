НБУ пропонує змінити порядок інкасації та перевезення валютних цінностей банків — Finance.ua

НБУ пропонує змінити порядок інкасації та перевезення валютних цінностей банків Сьогодні 11:44 — Казна та Політика

НБУ пропонує змінити порядок інкасації та перевезення валютних цінностей банків

Національний банк України пропонує оновити порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Метою оновлення є, зокрема, посилення безпеки та спрощення діяльності банків та юридичних осіб, які отримали ліцензію на здійснення операцій із готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей (СІТ-компаній).

Що пропонує НБУ:

доповнити визначення терміну «перевезення цінностей», що дасть змогу банкам та СІТ-компаніям здійснювати перевезення валютних цінностей між підрозділами АТ «Укрпошта» для доставки пенсій та виконання соціальних програм;

встановити вимоги до умов розвантаження цінностей з оперативного автотранспорту, якщо немає боксу інкасації або якщо автотранспорт не може розміститися в ньому;

скасувати зобов’язання щодо носіння форменого одягу працівниками підрозділів інкасації та наявності кольорографічного пофарбування на оперативному автотранспорті, що використовується на маршрутах інкасації та перевезення цінностей в районах, наближених до зони бойових дій, для підвищення безпеки та посилення фінансової інклюзії;

уточнити вимоги щодо заповнення:

— розписки в описі цінностей у національній валюті, що перевозяться, в разі використання їхніми відправником та отримувачем автоматизованої системи обліку готівки, що забезпечує зчитування інформації з QR-кодів, нанесених на упаковку з цінностями, і здійснює автоматичне звіряння її з даними, зазначеними на супровідних документах, та з даними, збереженими в цій системі;

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— опису цінностей в іноземній валюті, що перевозяться, зокрема щодо зазначення осіб, які приймають та здають валютні цінності.

Нагадаємо, раніше Національний банк доробив і повторно оприлюднив до обговорення зміни щодо організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків. В оновленому документі НБУ додатково додав норму щодо необхідності зберігання інформації про місцезнаходження автотранспорту на маршрутах інкасації або перевезення цінностей не менше двох років.

Також Національний банк України пропонував оновити порядок організації касової роботи та захисту приміщень фінансових установ. Регулятор пропонує облаштувати системами технологічного відеоконтролю приміщення фінансових установ, де здійснюються касові операції.

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