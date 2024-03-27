Нацбанк посилить вимоги до інкасації коштів — Finance.ua

Нацбанк посилить вимоги до інкасації коштів Сьогодні 14:02 — Казна та Політика

Нацбанк посилить вимоги до інкасації коштів

Національний банк доробив і повторно оприлюднив до обговорення зміни щодо організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків.

У проєкті постанови НБУ вже переважно врахуваві пропозиції, надані за результатами проведення першого обговорення документу із банками в лютому.

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В оновленому документі НБУ додатково додав норму щодо необхідності зберігання інформації про місцезнаходження автотранспорту на маршрутах інкасації або перевезення цінностей не менше двох років.

Нацбанк до 5 квітня прийматиме зауваження та пропозиції до проєкту постанови «Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні».

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