Рожкова: очікуємо, що економіка продовжить зростати темпами 3,6−4% на рік — Finance.ua

Рожкова: очікуємо, що економіка продовжить зростати темпами 3,6−4% на рік Сьогодні 12:30 — Казна та Політика

Перша заступниця Голови Національного банку України Катерина Рожкова

Попри численні виклики, з якими зіткнулася наша країна, минулого року економіка адаптувалася і зростала. Загалом економічне середовище залишалося сприятливим для фінансового сектору.

Про це під час FinYear 2025 розповіла перша заступниця Голови Національного банку України Катерина Рожкова.

«За нашими попередніми оцінками, ВВП минулого року зріс приблизно на 3,4%. Це дещо нижче за наші прогнози, але все ж таки зростання. В наступні роки ми очікуємо, що економіка продовжить зростати темпами 3,6−4% на рік. Це зростання буде відбуватися завдяки відновленню споживчого попиту, відбудові зруйнованих об’єктів. Початок масштабної відбудови країни підсилить економічне зростання», — розповіла Рожкова.

Дефіцит бюджету

«Обсяг дефіциту бюджету значний. Він покривається завдяки допомозі наших партнерів. Минулого року ми отримали 42 мільярди доларів США фінансової допомоги. В поточному році очікуємо, що цей обсяг складе близько 38,4 мільярда доларів. Загальний обсяг фінансової допомоги, наданої з початку повномасштабної війни, — понад 120 млрд дол. Це надає нам можливість фінансувати дефіцит бюджету без „вмикання“ емісії», — зазначила перша заступниця голови НБУ.

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За її словами, ще однією важливою подією минулого року стало отримання фінансової допомоги за рахунок заморожених російських активів. Перший транш, що становив 1 мільярд доларів США, був отриманий у грудні 2024 року.

«Це не лише фінансова підтримка, а й моральна сатисфакція для нас, оскільки ми бачимо, як ці кошти використовуються на користь України», — додала вона.

Інфляція

Наприкінці минулого року інфляція очікувано прискорилася, але темпи її зростання виявилися вищими, ніж прогнозував НБУ.

«Інфляція продовжила зростати й у січні. Основними факторами є низькі врожаї минулого року, а також низька база порівняння, — прокоментувала Рожкова. — Та є й більш фундаментальні чинники зростання інфляції, зокрема, зростання витрат бізнесу через збільшення вартості енергоресурсів, додаткові витрати на альтернативні джерела енергозабезпечення та зростання витрат на заробітну плату, передусім через нестачу персоналу. Всі ці чинники прискорили інфляцію. Проте ми очікуємо, що інфляція досягне свого піка вже в середині року, а з другого півріччя вона почне поступово знижуватися».

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Вона нагадала, що Національний банк відреагував на підвищення інфляції збільшенням відсоткової ставки.

«Це є економічним сигналом, важливим для бізнесу та населення. Одночасно важливою метою є забезпечення прийнятного рівня дохідності гривневих активів, зокрема заощаджень населення, що є одним з головних завдань Національного банку», — додала вона.

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