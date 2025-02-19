Хто із союзників надав найбільшу допомогу Україні (інфографіка) — Finance.ua

Хто із союзників надав найбільшу допомогу Україні (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Казна та Політика

Хто із союзників надав найбільшу допомогу Україні (інфографіка)

США, Німеччина та Велика Британія виділили Україні найбільший обсяг військової, фінансової та гуманітарної допомоги з початку повномасштабної війни.

Водночас Естонія та Данія є лідерами з надання допомоги у перерахунку на відсоток їхнього власного ВВП. «Слово і діло» пропонує подивитись, хто із союзників надав найбільшу підтримку Україні з початку 2022 року.

США з початку 2022 року виділили Україні найбільшу суму військової, фінансової та гуманітарної допомоги — 114,15 млрд євро. Але ця сума становить лише 0,53% ВВП країни.

Німеччина та Британія є другим і третім за величиною донором: їхня допомога оцінюється у 17,26 млрд євро та 14,81 млрд євро відповідно. Ці суми становлять 0,44% та 0,51% від ВВП країн.

Естонія виділила Україні 0,76 млрд євро різної допомоги. Але це невелика сума становить 2,2% ВВП країни.

Данія виділила Україні 8,05 млрд євро — це 2,17% ВВП.

Литва витратила на допомогу Україні 1,8% ВВП (1,11 млрд євро), Латвія — 1,53% ВВП (0,57 млрд),

Фінляндія — 0,98% ВВП (2,71 млрд),

Швеція — 0,92% ВВП (5,41 млрд),

Польща — 0,8% ВВП (5,03 млрд),

Нідерланди — 0,78% ВВП (7,33 млрд),

Словаччина — 0,65% ВВП (0,71 млрд),

Хорватія — 0,53% ВВП (0,34 млрд).

Загальна сума допомоги Франції становить 4,89 млрд євро або 0,18% ВВП країни. Італія виділила на підтримку України 2,26 млрд або 0,12% свого ВВП. Допомога Канади оцінюється в 8,28 млрд євро або 0,45% ВВП.

Японія надала Україні гуманітарної та фінансової допомоги на 10,53 млрд євро, це 0,23% ВВП країни.

Найбільш скромний внесок у перемогу України зробили Туреччина та Тайвань (по 0,01% ВВП).

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