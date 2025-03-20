Зарплати у Польщі: чи покривають вони інфляцію — Finance.ua

Зарплати у Польщі: чи покривають вони інфляцію Сьогодні 19:46 — Світ

Зарплати у Польщі: чи покривають вони інфляцію

За даними GUS, середня брутто-заробітна плата в секторі підприємств у лютому 2025 року склала 8613,14 злотих.

Про це пигше inpoland.net.pl

Зафіксовано зростання на 7,9% у річному вимірі. У місячному вимірі зарплати зросли на 2,2%. Своєю чергою зайнятість у секторі підприємств скоротилася на 0,9% у річному обчисленні і на 0,1%.

Ці значення знову нижче очікувань. Як пояснили в Польському інституті економіки, темпи зростання заробітної плати в лютому сповільнилися з 9,2% до 7,9%. В основному, це результат меншого підвищення мінімальної заробітної плати і слабшої економічної ситуації. У найближчі місяці зростання заробітної плати продовжить сповільнюватися, але реальна заробітна плата все одно перевищуватиме інфляцію.

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Нацбанк Польщі прогнозує, що в 2025 році динаміка зростання заробітної плати в національній економіці становитиме 8,9% проти 13,7% у 2024 році. Це означає повільніше, але все ж реальне зростання доходів працівників. Однак таке зростання зарплати залишається високим порівняно з історичними показниками.

Довідка Finance.ua:

Розмір заробітної плати — один із факторів, що визначає, чи належить особа до середнього класу. До середнього класу у Польщі належать ті родини, в яких дохід на одного члена домогосподарства становить від 4449 до 13 282 злотих (PIE) або від 4980 до 13 282 злотих (OECD).

Наприкінці року середній місячний заробіток брутто по Польщі склав 8821,25 злотих. Проте у великих містах показники суттєво вищі.

85% українців у Польщі задоволені рівнем заробітної плати відносно їхньої кваліфікації. При цьому 70% опитаних зазначили, що їм вдається відкладати гроші щомісяця.

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