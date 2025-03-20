Зарплати у Польщі: чи покривають вони інфляцію — Finance.ua

Зарплати у Польщі: чи покривають вони інфляцію
За даними GUS, середня брутто-заробітна плата в секторі підприємств у лютому 2025 року склала 8613,14 злотих.
Про це пигше inpoland.net.pl.
Зафіксовано зростання на 7,9% у річному вимірі. У місячному вимірі зарплати зросли на 2,2%. Своєю чергою зайнятість у секторі підприємств скоротилася на 0,9% у річному обчисленні і на 0,1%.
Ці значення знову нижче очікувань. Як пояснили в Польському інституті економіки, темпи зростання заробітної плати в лютому сповільнилися з 9,2% до 7,9%. В основному, це результат меншого підвищення мінімальної заробітної плати і слабшої економічної ситуації. У найближчі місяці зростання заробітної плати продовжить сповільнюватися, але реальна заробітна плата все одно перевищуватиме інфляцію.
Нацбанк Польщі прогнозує, що в 2025 році динаміка зростання заробітної плати в національній економіці становитиме 8,9% проти 13,7% у 2024 році. Це означає повільніше, але все ж реальне зростання доходів працівників. Однак таке зростання зарплати залишається високим порівняно з історичними показниками.
Довідка Finance.ua:
- Розмір заробітної плати — один із факторів, що визначає, чи належить особа до середнього класу. До середнього класу у Польщі належать ті родини, в яких дохід на одного члена домогосподарства становить від 4449 до 13 282 злотих (PIE) або від 4980 до 13 282 злотих (OECD).
- Наприкінці року середній місячний заробіток брутто по Польщі склав 8821,25 злотих. Проте у великих містах показники суттєво вищі.
- 85% українців у Польщі задоволені рівнем заробітної плати відносно їхньої кваліфікації. При цьому 70% опитаних зазначили, що їм вдається відкладати гроші щомісяця.
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