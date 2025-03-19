Зміна у споживчому кошику: що буде з інфляцією в Україні — Finance.ua

Зміна у споживчому кошику: що буде з інфляцією в Україні Сьогодні 11:36

Зміна у споживчому кошику: що буде з інфляцією в Україні

Аналітики інвесткомпанії ICU розповіли, що відбувається з інфляцією в Україні та чого очікувати надалі.

Як йдеться в огляді ICU , споживча місячна інфляція сповільнилася до 0.8% у лютому. Це вже третій поспіль місяць різкого сповільнення з рівня 1.9% у листопаді. Річна ж інфляція продовжила прискорюватися до 13.4% у лютому з 12.9% у січні, а базова річна інфляція до 12.0% із 11.7% раніше. Темпи зростання цін на продукти харчування збільшилися до 15% р/р після того, як вони ледь змінювалися і лишалися в діапазоні 14.1−14.4% в останні три місяці. Також ціни помітно прискорилися на алкоголь та тютюнові вироби (14.9% проти 14.2% раніше), транспорт (11.1% проти 10.2%) та зв’язок (19.5% проти 19.0%).

Також Укрстат повідомив про зміну структури споживчого кошика, яка використовується для оцінки інфляції. У таблиці відображено зміни часток на ключові групи товарів та послуг порівняно з кошиком на основі 2021 року — останнього повного року до повномасштабного вторгнення.

Погляд ICU

Різке сповільнення місячної інфляції утретє поспіль — це однозначний позитив, що свідчить про ймовірне зниження інфляційного тиску.

Натомість прискорення темпів зростання цін на продукти харчування у лютому як у місячному, так і в річному вимірі — ключовий негативний сюрприз минулого місяця. Він вказує, що негативні ефекти минулорічної засухи все ще не повністю реалізувалися.

«Ми очікуємо, що протягом весни місячна інфляція залишатиметься близькою до поточного рівня або ж стане нижчою, адже вплив ефектів кількох регуляторних рішень (наприклад, підвищень акцизів на пальне, зростання вартості автоцивілки) вже повністю реалізувався протягом зими», — кажуть аналітики.

Також позитивним фактором стане зниження цін на медикаменти після адміністративного втручання та підписання меморандуму фармацевтичними виробниками та дистриб’юторами. Попри відносно помірні місячні показники, річна інфляція продовжить прискорюватися до травня через нетипово низьку минулорічну базу.

«Ми очікуємо, що річна інфляція почне різко знижуватися з червня та сповільниться до 7.0% наприкінці року. Цей прогноз припускає, що врожай нормалізується після минулорічного спаду, а тарифи для населення на електроенергію та газ не будуть переглядатися. Ми вбачаємо високі шанси на те, що НБУ перейде до циклу пом’якшення монетарної політики починаючи з червня», — кажуть в ICU.

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