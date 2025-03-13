Українці стали менше економити: на які товари витрачають найбільше (інфографіка) — Finance.ua
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Українці стали менше економити: на які товари витрачають найбільше (інфографіка)

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Українці стали менше економити: на які товари витрачають найбільше (інфографіка)
Українці стали менше економити: на які товари витрачають найбільше (інфографіка)
Українці рідше роблять покупки, але витрачають більше коштів на окремі категорії товарів.
Про це свідчать результати щорічного дослідження від аудит-консалтингової компанії Deloitte Ukraine.

Частота покупок зменшується, витрати зростають

Згідно з дослідженням, найбільш помітне скорочення — у сегменті дитячих товарів, де 39% опитаних зазначили, що купують їх рідше, що на 7 в. п. більше, ніж у 2023 році. Будівельні матеріали також втратили позиції — 48% споживачів скоротили частоту їх придбання.
Разом з тим попит на лікарські засоби продовжує зростати — 24% українців купують їх частіше, ніж торік. Так само, як і на продукти харчування, середній чек змінився на 19% в офлайні та на 18% в онлайні порівняно з довоєнним періодом. Загалом, 37% опитаних збільшили витрати на продукти харчування та медикаменти.
Українці скоротили свої витрати в усіх категоріях — від 36% до 72% залежно від товару. Але є і щось, на чому економлять найменше. Уже традиційно серед таких категорій — дитячі товари, продукція для домашніх улюбленців і готова їжа.
Найменше заощадливість помітна серед молоді: українці віком 18−27 років стали рідше економити на продуктах харчування (56%), косметиці (51%), готовій їжі (57%), дозвіллі (57%) та одязі (61%). Зміни помітні в усіх регіонах. Зокрема, жителі Києва та інших областей стали менше обмежувати себе у витратах на дозвілля та розваги поза домом — 50% (73% у 2023 році).
Українці стали менше економити: на які товари витрачають найбільше (інфографіка)

Офлайн VS Онлайн

Як показало дослідження, попри розвиток онлайн-шопінгу, традиційні магазини залишаються основним форматом покупок для багатьох українців.
  • 72% — обирають офлайн для придбання продуктів харчування,
  • 64% — для побутової хімії,
  • 59% — для ліків,
  • 17%  — електроніка та побутова техніка,
  • 15% — косметичні засоби та парфумерія,
  • 15% — одяг і взуття.
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Середній чек на продовольчі товари:
  • 18−27 років зріс на 90%, що є найвищим показником серед усіх вікових груп;
  • 43−57 років, середній чек зріс на 45%, натомість старші люди частіше роблять покупки в офлайн-магазинах.
Вперше в дослідженні було проаналізовано купівельну поведінку українців щодо книжок. Згідно з результатами дослідження, кожен третій опитаний купує їх в онлайн-магазинах, принаймні раз на два місяці, витрачаючи в середньому 1028 грн за одну покупку.

Обов’язкові платежі та базові потреби

Як і минулого року, найбільшу частку бюджету українці витрачають на обов’язкові платежі, продукти харчування, охорону здоров’я та транспорт — це складає 77% загальних витрат.
Зокрема, українці витрачають:
  • 30% на комунальні платежі, оренду та борги,
  • 34% — на продукти харчування,
  • 5% — на транспорт,
  • 8% — на охорону здоров’я.
Українці стали менше економити: на які товари витрачають найбільше (інфографіка)
В той же час, на дозвілля, відпочинок та туризм українці виділяють лише 3% бюджету, що значно менше порівняно з європейцями, де цей показник коливається від 15% до 20%, стверджують автори дослідження.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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