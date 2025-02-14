Як стати приватним підприємцем в Ірландії, та що треба знати про податки — Finance.ua

Як стати приватним підприємцем в Ірландії, та що треба знати про податки Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Як стати приватним підприємцем в Ірландії, та що треба знати про податки

Процес реєстрації Sole Trader (приватний підприємець) в Ірландії дуже простий. Кожен може зробити це самостійно на веб-сайті www.ros.ie . На цьому ж ресурсі буде й податковий кабінет підприємця.

Про це пише Ukraine pulse.

Стати приватним підприємцем в Ірландії — це не лише можливість отримати додатковий дохід, а й шанс реалізувати власний бізнес-потенціал у сприятливих умовах. Завдяки зрозумілій системі оподаткування, доступним державним програмам підтримки та гнучким вимогам до звітності, Ірландія приваблює підприємців-початківців з усього світу.

Якщо ви прагнете стати приватним підприємцем в Ірландії, варто детально ознайомитися з усіма етапами реєстрації та оподаткування, щоб розпочати бізнес упевнено та уникнути зайвих труднощів на старті.

Податкова звітність в Ірландії

Ведення податкової звітності в Ірландії є порядком простішим та більш лояльним, ніж в Україні. Зрозумілі та прорегульовані правила створюють сприятливе середовище для бізнесу.

Коли подавати податкову звітність в Ірландії:

період діяльності — 01/01/2024 — 31/12/2024;

період подання звітності — 01/01/2025 — 31/10/2025

Підприємці та юридичні особи зобов’язані чітко дотримуватися термінів подання документів, адже затримки можуть призвести до нарахування штрафів та додаткових сплат.

Перелік документів для податкової звітності:

Sales invoices (рахунки на продаж);

Purchase invoices (рахунки на придбання);

Sales invoice book (книга рахунків продаж);

Purchase invoice book (книга рахунків придбань);

виписки з банківського рахунку за 12 місяців.

В Ірландії досі діють паперові чеки. Можна використовувати як касовий апарат, так і виписувати чек на папері.

Чи потрібен бухгалтер бізнесу в Ірландії

В законі не має вимоги обов’язково наймати бухгалтера. Ви можете самостійно зареєструвати бізнес та бізнес-ім'я і подавати звітність. Проте, експерти радять все ж мати бухгалтера.

Насамперед, бо він знає, як можна знизити ваші річні податки. Вартість послуг бухгалтера на рік в середньому від 500 до 700 євро. Також бухгалтер забезпечує правильність у всіх документах та допомагає в разі перевірок.

Важлива порада для Sole Trader (приватних підприємців) в Ірландії: коли ви наймаєте бухгалтера, обов’язково перевірте чи має він TAIN. Це спеціальний номер, який надає йому доступ до податкової системи Ірландії. Наприклад, якщо ви подаєтеся на BACK TO work enterprise — обов’язково запитають цей номер вашого бухгалтера.

Back to Work Enterprise Allowance: навіщо це потрібно

Щойно ви стаєте Self-Employed то автоматично втрачаєте соціальні виплати, якщо отримували їх. Не кожен може собі це дозволити. Тому існує програма підтримки малого бізнесу Back to Work Enterprise Allowance (BTWEA). Виконавши всі умови програми та отримавши схвалення від відповідного офіцера, ви зможете розпочати свій бізнес і при цьому:

протягом першого року отримувати 100% від соціальних виплат.

протягом другого року — 75% від соціальних виплат;

Як взяти участь у програмі BTWEA:

Зверніться до місцевого офісу Intreo, щоб отримати контакти офіцера, який відповідає за цю програму у вашому регіоні. Надішліть електронний лист цьому офіцеру з проханням про призначення зустрічі. Під час зустрічі представте свою бізнес-ідею. Якщо офіцер вважатиме вашу ідею перспективною, він надасть приклад бізнес-плану, на основі якого ви почнете свою роботу. Пройдіть серію консультацій, під час яких офіцер буде допомагати вдосконалювати ваш бізнес-план, вказуючи на необхідні зміни. Після фінального затвердження бізнес-плану вам організують телефонну розмову з інспектором. У разі позитивного рішення інспектора ви знову звертаєтесь до офіцера для оформлення документів на участь у програмі.

Важливі деталі:

тривалість процесу: усі етапи програми BTWEA можуть зайняти від 6 до 10 місяців;

умови участі: ви не повинні мати аналогічного бізнесу в минулому;

фінансова підтримка: після реєстрації як приватного підприємця ви можете подати заявку на отримання до 2,500 євро для підтримки вашого бізнесу.

Під час розмови з інспектором не кажіть, що ви професіонал у сфері, яку починаєте. Що ви мали великий досвід до цього, вмієте заробляти гроші в цьому бізнесі. Програма розрахована на підтримку «новачків» у бізнесі і на нові бізнес ідеї. Якщо ви доведете, що маєте багато досвіду і можете заробляти гроші на вашій ідеї, для інспектора це означає, що ви не потребуєте соціальної підтримки держави.

Ця програма є чудовою можливістю для тих, хто хоче зробити перші кроки у підприємництві, мінімізуючи фінансові ризики та заручившись підтримкою держави.

Податки для приватних підприємців в Ірландії

Система оподаткування в Ірландії для самозайнятих осіб передбачає кілька обов’язкових зборів, серед яких податок на прибуток (Income Tax), соціальний внесок (PRSI) та універсальний соціальний збір (USC).

Income Tax — податок на прибуток

Загальне правило передбачає:

20% податку на перші 40 000 євро річного доходу;

40% на дохід понад цей поріг.

Проте конкретні ліміти залежать від статусу платника податків:

Single (одиночний статус) — 42 000 євро;

Single parents (одинокі батьки) — 46 000 євро;

Married (один працює) — 51 000 євро;

Married (обоє працюють) — 84 000 євро.

Також застосовується Tax Credit — податкова знижка, яка зменшує суму податку. У середньому вона становить 3750 євро на рік.

PRSI — соціальний податок

Приватні підприємці сплачують внесок за Class S, який становить 4% від доходу після врахування витрат. Цей внесок спрямовується на вашу пенсію та інші соціальні програми.

USC — універсальний соціальний збір

Якщо ваш дохід менший ніж 13 000 євро на рік, ви звільняєтеся від сплати USC. Якщо дохід перевищує цей поріг, податок нараховується за такими ставками:

перші 12 012 євро — 0,5%;

наступні суми — 2,0%, 4,0%, 8,0% залежно від доходу;

дохід понад 100 000 євро оподатковується за ставкою 11%.

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