Скільки коштує навчання в університетах Великої Британії — Finance.ua

Скільки коштує навчання в університетах Великої Британії

Висока вартість освіти не заважає Великій Британії залишатися у топі серед студентів. Тут пропонують престижні дипломи, повністю англомовне навчання та спеціальні програми, які легко адаптуються під потреби кожного.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Навчання на бакалавраті тут коштує від 9 500 до 20 тис. фунтів стерлінгів (близько 11−23 тис. євро/527 тис.-1 млн грн) на рік. Медичні спеціальності можуть бути ще дорожчими.
Для магістратури ціни зазвичай коливаються від 9 тис. до 30 тис. фунтів стерлінгів (430 тис.-1 млн 400 тис. грн) на рік, причому програми з бізнесу, права та інженерії можуть бути значно дорожчими.
Для абітурієнтів, які ще не володіють англійською на високому рівні, у Великій Британії доступні підготовчі курси та річна програма Foundation, що допомагають адаптуватися до навчання. Вартість таких програм варіюється залежно від університету та спеціальності. Наприклад, 2025−2026 навчального року університет Кінгс (King's College London) пропонує програму Foundation за 26 300 фунтів (це орієнтовно 1 млн 250 тис. грн).
Таким чином, загальні річні витрати на навчання та проживання у Великій Британії для українського студента можуть становити 22−60 тис. фунтів стерлінгів (1 млн-2 млн 800 тис. грн), залежно від університету, спеціальності та міста. Водночас британські університети пропонують високий рівень освіти, престижні дипломи та міжнародний досвід, що робить такі інвестиції привабливими для кар’єрного росту.

У скільки обійдеться навчання у ВНЗ інших країн Європи — розповіли у статті за посиланням.

Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
