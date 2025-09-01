Стартував новий проєкт для жінок у сфері логістики: які професії можна опанувати — Finance.ua
Особисті фінанси
17
Стартував новий проєкт для жінок у сфері логістики: які професії можна опанувати
1 вересня розпочався проєкт, який надає жінкам можливість безкоштовно пройти навчання за двома напрямами:
  • водійка автонавантажувача;
  • менеджерка зовнішньоекономічної діяльності.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.
Програма включає не лише навчальні курси, а й кар’єрні консультації, допомогу з працевлаштуванням та створення спільноти учасниць.

Хто може взяти участь

Участь можуть взяти громадянки України, які мають час і мотивацію для навчання та подальшого працевлаштування.
Для напрямку «водійка автонавантажувача» необхідно мати водійське посвідчення категорії «B» або «C».
Для напрямку «менеджерка зовнішньоекономічної діяльності» перевагою буде профільна освіта (економіка, фінанси, право, менеджмент, логістика тощо), базове знання англійської мови та досвід роботи у сфері транспорту, логістики, закупівель, фінансів чи менеджменту.

Формат навчання

Термін навчання — жовтень-грудень 2025 року.
  • менеджерки зовнішньоекономічної діяльності навчатимуться дистанційно, з будь-якого регіону України;
  • водійки автонавантажувачів проходитимуть навчання у змішаному форматі в Києві, Львові та Дніпрі.
Анкети приймаються до 15 вересня 2025 року.

Як долучитися

Детальна інформація про умови участі та форма реєстрації доступні на сайті проєкту. Запитання можна надсилати на електронну адресу: empower@fid4ua.com.
Проєкт «Залучення жінок до професій у сфері логістики» реалізується ГО «Фундація інституційного розвитку» за ініціативи Міністерства розвитку громад та територій України, у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC, член Групи Світового банку) та за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
