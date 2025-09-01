Що зміниться з 1 вересня — Finance.ua

Що зміниться з 1 вересня Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Що зміниться з 1 вересня

Із приходом осені в Україні набудуть чинності важливі зміни, які прямо вплинуть на гаманці українців. Нововведення стосуватимуться ВПО, пенсіонерів, учителів, школярів та студентів, а також підприємств.

Finance.ua розповідає, які фінансові зміни відбудуться в Україні у вересні 2025 року.

Іпотека «єОселя» для ВПО

З 10 вересня почне діяти оновлений механізм державної іпотеки «єОселя» для внутрішніх переселенців

їм компенсуватимуть 70% першого внеску на житло;

також держава покриє 70% щомісячних платежів протягом першого року;

крім цього, передбачено до 40 тис. грн на комісії, страховку та інші витрати.

Програма передбачає, що для отримання компенсацї ВПО мають внести не менше 30% першого внеску власних коштів. Гроші виплачує Пенсійний фонд через уповноважений банк після перевірки.

Скористатися програмою можуть:

внутрішньо переміщені особи, які не володіють житлом на підконтрольній Україні території (виняток — якщо воно розташоване на окупованій території, на території, де тривають бойові дії, або на території активних бойових дій, де працюють державні електронні сервіси);

люди, зареєстровані у прифронтовому регіоні.

Усі учасники мають відповідати умовам програми

Нові тарифи на електроенергію

для непобутових споживачів. У середньому тарифи зростуть на 14% для першого класу напруги і на 23% для другого класу напруги. У вересні зростають тарифи на розподіл електроенергії. У середньому тарифи зростуть на 14% для першого класу напруги і на 23% для другого класу напруги.

Підвищення має допомогти розрахуватися з боргами перед «Укренерго», підготувати енергосистему до зими.

Для населення ціни на електроенергію залишаються незмінними.

Онлайн заявка на соцвиплати до ПФУ

Як відомо, з липня цього року Пенсійний фонд України почав нараховувати 39 видів державних соціальних допомог, компенсації соціальних стипендій для певних категорій громадян.

Проте вже з вересня подати документи на оформлення виплат можна не лише особисто чи поштою, а й онлайн

Доплати до пенсій

З вересня продовжують діяти доплати для літніх людей, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Розмір щомісячних надбавок у 2025 році:

70−74 роки — 300 грн;

75−79 років — 456 грн;

80+ років — 570 грн.

Оформлювати нічого не потрібно — гроші нараховуються автоматично.

Крім того, самотні пенсіонери від 80 років, які потребують догляду, можуть отримати ще одну виплату. Для цього треба подати до Пенсійного фонду:

висновок лікарської комісії;

довідку про склад сім’ї;

підтвердження, що немає працездатних родичів;

заяву.

Зростання доплат вчителям

З 1 вересня 2025 року доплата вчителям зросте і буде складати від 2000 гривень «на руки» (2600 гривень до оподаткування).

Нарахування здійснюватимуть автоматично, педагогам не потрібно писати заяви, щоб отримувати доплату.

Нагадаємо, що право на доплати мають педагоги закладів загальної середньої освіти усіх типів:

початкової школи,

гімназій,

ліцеїв, зокрема й спеціалізованої освіти,

спеціальних шкіл,

навчально-реабілітаційних центрів, включно зі структурними підрозділами таких закладів (пансіон, дошкільний підрозділ, позашкільний тощо).

Розмір доплати залежить від педагогічного навантаження, але він не може бути менше встановленого розміру для тих, хто працює за основною посадою на неповну ставку.

Наприклад, вчитель із навантаженням 18 годин на тиждень отримуватиме 1300 грн доплати (до сплати податків).

Президентські стипендії

З 1 вересня 2025 року в Україні зростуть академічні стипендії від президента для учнів, студентів і аспірантів.

Нові суми:

для учнів профтехів — 6 320 грн;

для студентів коледжів і технікумів — 7 600 грн;

для студентів університетів — 10 000 грн;

аспірантів — 23 700 грн.

Безкоштовне харчування у школах

З 1 вересня учні 5−11 класів, які навчаються на прифронтових територіях, отримають безкоштовне харчування у школах.

За словами міністра освіти Оксена Лісового, місцеві бюджети отримають приблизно 800 млн грн на забезпечення безоплатним харчуванням учнів початкових класів у всій країні, а також для організації харчування школярів 5−11 класів на прифронтових територіях.

Якщо харчування не буде організовано, батькам радять звертатися до керівництва школи, обласних військових адміністрацій, департаментів освіти, а також до МОН.

Базова загальновійськова підготовка в українських ВНЗ

У вересні 2025 року в Україні розпочинається обов’язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти — її викладатимуть на другому році навчання.

БЗВП включає 300 академічних годин:

теоретичний курс — 90 годин;

практичний — 210 годин.

Теорію викладатимуть для всіх студентів, а практичну частину повинні пройти всі чоловіки, придатні за станом здоров’я. Жінки, які придатні за станом здоров’я, зможуть долучитися до практичних занять виключно добровільно. Для цього їм необхідно буде стати на військовий облік у ТЦК та СП.

Проходження БЗВП буде необхідною умовою для першого працевлаштування на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру.

З 1 вересня ТЦК та СП носитимуть бодікамери

Із 1 вересня працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірки документів або вручення повісток.

У Міноборони кажуть , що це дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін.

