Вчителям збільшать доплату з 1 вересня — Finance.ua

Вчителям збільшать доплату з 1 вересня Сьогодні 09:33 — Особисті фінанси

Вчителям збільшать доплату з 1 вересня

З 1 вересня 2025 українські вчителі загальної середньої освіти отримуватимуть подвійну щомісячну доплату — її розмір зросте з 1000 до 2000 гривень.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

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Міністерство освіти усвідомлює важливість праці вчителів і прагне покращити фінансові умови для педагогів.

«Еліту має виховувати еліта, — зазначив він. — Тому ми робимо все можливе для того, щоб змінити підходи до оплати праці вчителів, з метою збільшення суми як нарахованої, так і виплаченої зарплати».

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року в Україні було запроваджено щомісячну доплату в розмірі 1000 гривень для всіх педагогів загальної середньої освіти — незалежно від їхнього стажу, місця роботи чи регіону. Цей крок став частиною державної політики підвищення престижу професії вчителя.

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Однак викладачі інших освітніх ланок — педагоги дошкілля, позашкільної освіти, профтехосвіти та коледжів — під дію постанови не потрапили. Їхнє фінансування переважно здійснюється за рахунок органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, учителі, викладачі, які надавали репетиторські послуги учням, студентам чи дошкільнятам, але при цьому не були зареєстровані фізичною особою-підприємцем, зобов’язані задекларувати свої доходи.

У січні цього року запрацювала програма"Вчительська доплата", і педагоги в школах почали отримувати додаткову щомісячну виплату. Мова про доплату від 1000 грн «на руки» залежно від навчального навантаження вчителя.

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