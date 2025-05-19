Вчителям збільшать доплату з 1 вересня — Finance.ua

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Вчителям збільшать доплату з 1 вересня

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Вчителям збільшать доплату з 1 вересня
Вчителям збільшать доплату з 1 вересня
З 1 вересня 2025 українські вчителі загальної середньої освіти отримуватимуть подвійну щомісячну доплату — її розмір зросте з 1000 до 2000 гривень.
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.
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«Еліту має виховувати еліта, — зазначив він. — Тому ми робимо все можливе для того, щоб змінити підходи до оплати праці вчителів, з метою збільшення суми як нарахованої, так і виплаченої зарплати».
Нагадаємо, з 1 січня 2025 року в Україні було запроваджено щомісячну доплату в розмірі 1000 гривень для всіх педагогів загальної середньої освіти — незалежно від їхнього стажу, місця роботи чи регіону. Цей крок став частиною державної політики підвищення престижу професії вчителя.
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Однак викладачі інших освітніх ланок — педагоги дошкілля, позашкільної освіти, профтехосвіти та коледжів — під дію постанови не потрапили. Їхнє фінансування переважно здійснюється за рахунок органів місцевого самоврядування.
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Нагадаємо, учителі, викладачі, які надавали репетиторські послуги учням, студентам чи дошкільнятам, але при цьому не були зареєстровані фізичною особою-підприємцем, зобов’язані задекларувати свої доходи.
У січні цього року запрацювала програма"Вчительська доплата", і педагоги в школах почали отримувати додаткову щомісячну виплату. Мова про доплату від 1000 грн «на руки» залежно від навчального навантаження вчителя.
За матеріалами:
Finance.ua
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