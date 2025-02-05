«Вчительську доплату» отримують майже 500 тисяч педагогів, — Шмигаль — Finance.ua
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«Вчительську доплату» отримують майже 500 тисяч педагогів, — Шмигаль

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«Вчительську доплату» отримують майже 500 тисяч педагогів, — Шмигаль
«Вчительську доплату» отримують майже 500 тисяч педагогів, — Шмигаль
У січні цього року запрацювала програма «Вчительська доплата» і педагоги в школах почали отримувати додаткову щомісячну виплату.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.
«Мова йде про доплату від 1000 грн „на руки“ залежно від навчального навантаження вчителя. З вересня така доплата буде збільшена до 2 тисяч грн. Передбачили в бюджеті на цей рік 12 млрд грн субвенції, і завдяки цьому „Вчительську доплату“ отримують майже 500 тисяч педагогів», — наголосив прем’єр-міністр.
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Крім того, Шмигаль наголосив, що понад мільйон учнів початкових класів забезпечені безоплатним харчуванням у школах.
«Для цих потреб держава на поточний рік розподілила громадам ресурс у понад 2,8 млрд грн. У планах — розширення програми, щоб вона охопила всіх учнів», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що це одна з програм «Зимової підтримки», яка успішно реалізовується урядом.
Денис Шмигаль повідомив, що вже більш як 90 тисяч людей подали заявки в межах програми єКнига, яка передбачає, що 18-річні українці можуть отримати 908 грн на купівлю українських книжок.
«Понад 84 тисячі заявників отримали кошти. Таким чином молоді українці читають більше українських книжок, і водночас ми підтримуємо українське книговидавництво», — підкреслив глава уряду.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вихователі дитсадків, які є структурними підрозділами шкіл, також отримуватимуть з 2025 року «вчительську тисячу». Тисяча гривень — це доплата за несприятливі умови праці.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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