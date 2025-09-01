Скільки коштує отримати вищу освіту в Чехії — Finance.ua

Скільки коштує отримати вищу освіту в Чехії Сьогодні 19:24 — Особисті фінанси

Скільки коштує отримати вищу освіту в Чехії

Державні університети Чехії залишаються одними із найпопулярніших серед українців, особливо тих, хто володіє чеською мовою.

Знання мови

Навчання на державних програмах чеською є безкоштовним, однак абітурієнти повинні підтвердити знання мови на рівні В2 та успішно скласти вступні іспити.

Для тих, хто ще не досяг потрібного рівня, передбачені річні мовні курси, які допомагають підготуватися до навчання та адаптуватися до нової системи освіти. Цей рік включає інтенсивні мовні курси, знайомство з академічною системою та спеціальні предмети, які допомагають отримати базовий фундамент для подальшого навчання.

До таких мовних курсів у українців є можливість долучитися безкоштовно, зокрема завдяки благодійним ініціативам. Наприклад, Інститут мовної та підготовчої освіти (ILPS) за Карлового університету (УЖОП) разом із Фондом Kellner Family Foundation забезпечив повне фінансування мовної підготовки для 75 українських біженців: річний курс з чеської мови, необхідної для вступу на навчання, було надано за кошти фонду.

Вартість курсів

Більшість мовних фаундейшн-курсів — платні. Наприклад, базова річна підготовка (foundation year) у Чехії коштує від 4 700 до 4 900 євро (225−235 тис. грн), залежно від спеціальності.

За програмами, які частіше просто називають «foundation year» семестрові курси обійдуться приблизно в 3 200 євро (150−153 тис. грн), а річні курси — від 3 900 євро (185−187 тис. грн).

Вартість навчання в університетах

Англомовні програми здобуття вищої освіти у Чехії зазвичай платні, вартість коливається від 1 500 до 5 тис. євро (71−240 тис. грн) на рік і саме вони часто супроводжуються підготовчими курсами для покращення англійської, які теж додають до бюджету. До вартості навчання треба також додати витрати на проживання, які складають близько 400−600 євро (19−30 тис. грн) на місяць, а ще медичне страхування та оформлення документів.

Щодо стипендій, то у Чехії діють урядові програми, які надають стипендії для українських студентів як на навчання, так і на підготовчі курси. Це орієнтовно 20 стипендійних місць на один навчальний рік (як чеською, так і англійської мовами), зокрема для технічних напрямків, IT, економіки та інших пріоритетних галузей.

Нагадаємо, Чеська Республіка відкриває ринок праці для 14-літніх, котрі відтепер зможуть легально працевлаштуватися, однак, лише під час канікул та за низки суворих умов. Зокрема, необхідна згода батьків і проходження медичного огляду.

У Чехії працевлаштовані 155 тисяч біженців із України, і 95 відсотків із них мають безстрокові трудові договори і сплачують внески соціального страхування. На початку прибуття хвилі біженців таких було лише 40 відсотків.

