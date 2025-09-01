Як отримати вищу освіту в Польщі: ціни на навчання — Finance.ua

Як отримати вищу освіту в Польщі: ціни на навчання Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Як отримати вищу освіту в Польщі: ціни на навчання

Польща — одна з найдемократичніших за цінами країн для українських студентів у Європі. Для тих, то має Карту поляка або тих, хто добре володіє польською мовою, часто можливе безкоштовне навчання у державних університетах.

Ціни

Для решти студентів вартість навчання на бакалавраті починається від 900 євро (43 тис. грн) на рік і може сягати 3 тис. євро (143−144 тис. грн) на рік.

Наприклад, Ягеллонський університет у Кракові пропонує програми з початковою вартістю саме від 900 євро (43 тис. грн) на рік.

Якщо Карти поляка немає

У державних університетах навчання польською мовою для іноземців зазвичай коштує від 500 до 6 тис. євро (24−288 тис. грн) на рік, залежно від спеціальності та університету.

Приватні заклади, особливо у медичних або бізнес-програмах, можуть вимагати більшу плату — до 8−12 тис. євро (383- 575 тис. грн) на рік. Для магістратури ці цифри дещо вищі: у державних університетах ціни зазвичай становлять 1−6 тис. євро (48−288 тис.) на рік, а приватні заклади пропонують програми англійською мовою з відповідною вартістю.

Читайте також Українці активно купують житло в Польщі у кредит

Для безперешкодного вступу польські вузи часто пропонують підготовчий рік із мовними та профільними курсами, що коштують близько 1500−3000 євро (72−144 тис. грн).

Проживання та інші побутові витрати обійдуться приблизно у 400−600 євро (19−30 тис. грн) на місяць. Польща підходить тим, хто хоче поєднати якісну освіту з помірними витратами та цінує близькість до України.

Читайте також Як отримати посвідку на проживання в Польщі (деталі)

Польські університети також пропонують різні стипендії, зокрема соціальні, академічні (від ректора) та для студентів з інвалідністю, а також стипендії та спеціальні програми для українців. Таким чином, Польща залишається доступним варіантом для українських студентів завдяки порівняно низькій вартості навчання та можливості безкоштовного навчання для тих, хто відповідає визначеним умовам.

Читайте про навчання і інших країнах у нашій статті:

Довідка Finance.ua:

В Польщі Рада міністрів ухвалила проект закону про внесення змін до Закону про іноземців та деяких інших законів, поданий МВСіА. Нові правила посилять національну безпеку завдяки швидшій та ефективнішій перевірці документів, поданих іноземцями. Іноземці також матимуть змогу подавати заяви на отримання дозволів на тимчасове та постійне проживання, а також дозволів на довгострокове проживання в ЄС в електронному вигляді.

Нова система дозволить усунути діяльність нечесних посередників та довірених осіб, швидше виявляти фіктивні заявки, скоротити тривалість процедур, покращити обмін інформацією між воєводськими управліннями та Агентством внутрішньої безпеки.

Громадяни України, які у Польщі мають тимчасовий захист, зможуть подавати заяви на тимчасове перебування на термін 3 роки. Іноземців швидше інформуватимуть про зобов’язання виїхати з Польщі. Повідомлення надсилатимуть на раніше вказану адресу електронної пошти або через ePUAP. І таке повідомлення вважатиметься таким, що доставлено.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.