Українці активно купують житло в Польщі у кредит — Finance.ua

Українці активно купують житло в Польщі у кредит

Українці активно купують житло в Польщі у кредит

Станом на кінець червня близько 265 тисяч іноземців у Польщі взяли кредити на житло, серед них переважають українці та білоруси.

Про це повідомляє in Poland.

За даними Бюро кредитної інформації (BIK), станом на кінець червня іноземці мали у польських банках кредитів на суму 25,7 млрд злотих. З цієї суми понад 21 млрд злотих — іпотечні кредити. Частка іноземних позичальників у банках Польщі становить 8% від загальної кількості клієнтів.

Структура кредитів:

82% боргу іноземців — це іпотечні кредити;

14% - готівкові кредити;

решта 4% - інші види заборгованості: кредитні картки, кредити з розстрочкою, кредитні ліміти та небанківські кредити.

Вартість кредитного портфеля іноземців зростає останніми роками, особливо швидко з 2023 року.

На кінець червня 184 тисячі українців мали кредитні зобов’язання на суму 13,6 млрд злотих, з яких 78% - іпотека. 24 тисячі білорусів взяли кредити на суму 4,2 млрд злотих.

Серед інших позичальників є громадяни Індії (5 тис.), росії (5 тис.), Туреччини (3 тис.), Грузії (3 тис.), Німеччини (3 тис.), Великої Британії (2 тис.), Італії (2 тис.) та Франції (1 тис.). Їхня заборгованість становить 4,4 млрд злотих.

Плани українців щодо повернення на батьківщину

Те, що українці купують житло в Польщі свідчить про те, що вони планують залишитися в Польщі.

Згідно з дослідженням «Плани громадян України у разі закінчення війни», проведеним OTTO Work Force Central Europe у 2025 році, лише кожен шостий українець планує повернутися на батьківщину після війни. У 2022 році таких було майже 50%.

Лише 16% тимчасових працівників з України заявляють про бажання повернутися після війни. Це на 26% менше, ніж наприкінці 2023 року, і на 33% менше, ніж наприкінці 2022 року.

Водночас 62% респондентів не планують повертатися до України. Для порівняння, у 2022 та 2023 роках таку відповідь давали 25% та 23% респондентів відповідно.

Все більше українців задумуються над інвестуванням у нерухомість за кордоном. Одна із найпопулярніших країн серед українців — це звісно Польща. В середньому розмір ставок на іпотеку в країні становить від 3,5% до 5% річних. Водночас для тих, хто планує придбати житло, але не має для цього повної суми діють вигідні програми.

У Польщі повернули пільгову іпотеку. Програма «Mieszkanie dla młodych» (MdM) була урядовою ініціативою Польщі, спрямованою на підтримку молодих людей у придбанні їхнього першого житла.

