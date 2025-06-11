Які є пільгові програми з купівлі житла в Польщі — Finance.ua

Які є пільгові програми з купівлі житла в Польщі Сьогодні 08:03 — Кредит&Депозит

Які є пільгові програми з купівлі житла в Польщі

Все більше українців задумуються над інвестуванням у нерухомість за кордоном. Одна із найпопулярніших країн серед українців — це звісно Польща.

Найдорожчі квартири у новобудовах у 2025 році зафіксовано в таких містах Польщі:

Лодзь — 11,5 тис. злотих за квадратний метр;

Познань — 13,3 тис. злотих за квадратний метр;

Вроцлав — 14,7 тис. злотих за квадратний метр;

Краків — 16,5 тис. злотих за квадратний метр;

Варшава — 17,7 тис. злотих за квадратний метр.

Іпотека

В середньому розмір ставок в країні становить від 3,5% до 5% річних. Водночас для тих, хто планує придбати житло, але не має для цього повної суми діють вигідні програми. Вони призначені також і для іноземців. Попри те, що банки досить прискіпливо зараз розглядають варіанти оформлення іпотеки для українців, все ж варто звернути увагу на такі пільгові програми для іноземців як «Іпотечний кредит без власного внеску» та «Безпечний кредит під 2%».

Іпотечний кредит без власного внеску

Програма «Іпотечний кредит без власного внеску» доступна для оформлення в таких банках як PKO BP, Santander, Pekao SA та Alior Bank. Ця програма підкріплена гарантіями Банку національного господарства на максимальну суму 20% вартості кредиту.

Отримати кредит можуть покупці (серед яких можуть бути й іноземці). Незалежно від того, чи мають вони необхідну суму, яку вимагають банки. Однак для цього потрібно, щоб це була перша нерухомість потенційного покупця.

Безпечний кредит під 2%

Програма «Безпечний кредит під 2%» також доступна іноземцям і діє в Польщі від липня 2023 року. За цією програмою покупець отримує пільгові умови на кредит на житло з фіксованою процентною ставкою 2% (плюс маржа банку) на 10 років дії кредитного договору. Решту відсотків протягом цього періоду сплачує держава. Вимога до іноземців — легальне перебування у Польщі та дотримання висунутих банком умов кредитування.

Житло на старт

Крім того, у Польщі у 2024 році почала діяти нова програма пільгової іпотеки «Житло на старт» («Mieszkanie na start»). Вона дозволяє отримати кредит на житло від 0% до 1,5% річних.

Програмою можуть скористатися як одинокі особи віком до 35 років, так і сім’ї з двох й більше осіб. Чим більше членів родини, тим процентна ставка нижча:

1,5% + маржа банку для родин з однієї та двох осіб;

1% + маржа банку для родини з трьох осіб;

0,5% + маржа банку для родини з чотирьох осіб;

0% + маржа банку відсотків для родини з п’яти та більше осіб.

Для іноземців за цією програмою існують додаткові вимоги такі як легальне перебування на території Польщі (з картою побиту на тимчасове проживання з доступом до ринку праці, або дозволом на постійне проживання. — Ред.), працевлаштування на території Польщі на підставі трудового договору не менше 6 місяців, сплата податків у Польщі.

Детальніше про кредити на житло в різних європейських країнах розповідаємо в статті:

Нагадаємо, раніше в Польщі повернули пільгову іпотеку. Програма «Mieszkanie dla młodych» (MdM) була урядовою ініціативою Польщі, спрямованою на підтримку молодих людей у придбанні їхнього першого житла.

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