У Польщі ухвалили нові правила для іноземців: що міняється для українців — Finance.ua

У Польщі ухвалили нові правила для іноземців: що міняється для українців

В Польщі Рада міністрів ухвалила проект закону про внесення змін до Закону про іноземців та деяких інших законів, поданий МВСіА, пише inpoland

Для чого це

Нові правила посилять національну безпеку завдяки швидшій та ефективнішій перевірці документів, поданих іноземцями.

Іноземці також матимуть змогу подавати заяви на отримання дозволів на тимчасове та постійне проживання, а також дозволів на довгострокове проживання в ЄС в електронному вигляді. Це має обмежити зловживання з боку нечесних посередників.

Як буде працювати

Для подання заяв в електронному вигляді буде запроваджену електронну систему, Moduł Obsługi Spraw — MOS II.

Нова система дозволить усунути діяльність нечесних посередників та довірених осіб, швидше виявляти фіктивні заявки, скоротити тривалість процедур, покращити обмін інформацією між воєводськими управліннями та Агентством внутрішньої безпеки.

Що зміниться для українців

Громадяни України, які у Польщі мають тимчасовий захист, зможуть подавати заяви на тимчасове перебування на термін 3 роки.

Іноземців швидше інформуватимуть про зобов’язання виїхати з Польщі. Повідомлення надсилатимуть на раніше вказану адресу електронної пошти або через ePUAP. І таке повідомлення вважатиметься таким, що доставлено.

Неповнолітніх іноземців віком понад 15 років можна буде переводити до центрів охорони без необхідності транспортування до місця утримання під вартою. Їх справи розглядатиме суд за місцем їхнього проживання, а не за місцем утримання під вартою.

Депортація

Нові правила передбачають депортацію іноземця з Польщі, якщо рішення про його депортацію видала інша країна ЄС. Польща не видаватиме ще одне рішення про депортацію.

Нові правила набудуть чинності після публікації в Урядовому віснику Республіки Польща «Monitor Polski».

Нагадаємо, у 2024 році Польща видала майже 489 тис . перших дозволів на проживання. Це майже на п’яту частину менше, ніж у 2023 році, і найменше з 2015 року.

Найбільше дозволів у 2024 році (69%) видано у зв’язку з працевлаштуванням у Польщі. 5% дозволів видано в освітніх і родинних цілях.

