Більшість українців залишиться в Польщі навіть після можливого перемир'я — Fitch
Більшість українців залишиться в Польщі навіть після можливого перемир'я — Fitch

Світ
Наразі у Польщі проживає близько 1 мільйона українських біженців. Навіть у разі припинення вогню значна частина з них, ймовірно, не повернеться до України, адже українці інтегрувалися в польський ринок праці.
Про це пише Reuters, з посиланням на дані міжнародного агентства Fitch Ratings.
Як зазначають спостерігачі Fitch, українські біженці суттєво підтримали дефіцитний ринок праці Польщі та стимулювали економічне зростання. Прогнозується, що ця тенденція збережеться.
«Ми майже впевнені, що значна частина цих людей (українських біженців. — Ред.) залишиться в Польщі і сприятиме розвитку польського ринку праці та зростанню ВВП, а також, звичайно, іншим макроекономічним і фіскальним показникам», — зауважив аналітик Fitch Ratings з питань Польщі Мілан Трайкович.

Які перспективи для Польщі

Аналітики Fitch прогнозують економічне зростання Польщі на рівні 3% у 2025−2026 роках та 3,1% у 2027 році. Уряд країни очікує ще вищі темпи — до 3,5% у 2026 році.
Також влада Польщі розраховує, що підйом економіки допоможе зменшити надмірний бюджетний дефіцит, який у 2024 році досяг 6,6% ВВП. Польща зобов’язалася скоротити дефіцит до рівня нижче 3% до 2028 року.

Довідка Finance.ua:

  • кількість іноземних працівників у Польщі у 2025 році порівняно з минулим роком збільшилася. Українці становили 67,0% від загальної кількості іноземців, які влаштувалися на роботу в Польщі;
  • станом на кінець червня близько 265 тисяч іноземців у Польщі взяли кредити на житло, серед них переважають українці та білоруси;
  • у Польщі розглядають можливість скасування програми «800+» для українських біженців, яка передбачає щомісячну виплату 800 злотих на кожну дитину.
