67% серед іноземців: скільки українців працює у Польщі — Finance.ua

67% серед іноземців: скільки українців працює у Польщі

Кількість іноземних працівників У Польщі у 2025 році порівняно з минулим роком збільшилася.
За останніми даними GUS, кількість українців і надалі залишається найбільшою серед іноземців.
В останній день лютого 2025 року в Польщі працювало 1 057 400 іноземців, що на 5,3% більше, ніж у лютому 2024 року.
Порівняно із січнем 2025 року кількість іноземних працівників зросла на 1,2%.
Серед іноземних працівників переважають чоловіки — 59,8%.

Порівняно з лютим 2024 року, кількість як жінок, так і чоловіків серед іноземців, які працюють у країні, зросла — на 4,4% та 5,8% відповідно. Порівняно з 31 січня 2025 року кількість жінок зросла на 0,9%, а кількість чоловіків — на 1,4%.
За офіційною статистикою, станом на кінець лютого 2025 року їх було 708 900, що на 2,7% більше, ніж рік тому, та на 1% більше, ніж у січні 2025 року.
Українці становили 67,0% від загальної кількості іноземців, які влаштувалися на роботу в Польщі.
Їхня частка у загальтній кількості іноземних працівників зменшилася на 1,7% порівняно з лютим 2024 року та на 0,2% пункту порівняно з січнем 2025 року.
Нагадаємо, від 1 червня набули чинності нові правила працевлаштування іноземців. Згідно з ними, повіти зможуть створювати списки професій, до яких буде призупинено допуск іноземців.
Згідно з дослідженням BIG InforMonitor, майже 50% малих і середніх підприємств у Польщі працевлаштовують іноземних працівників. Зокрема велика кількість іноземців працює в таких галузях, як будівництво, торгівля, складське господарство та транспорт.

Довідка Finance.ua:

  • У Польщі, яка є найближчим сусідом і однією з найбільших економік регіону, середня пенсія від 2025 року становить близько 2 тис. злотих, що приблизно дорівнює 465 євро. Мінімальна пенсія тут значно вища — близько 430 євро. Ці виплати покривають усі основні потреби польських пенсіонерів, але мінімальної не завжди вистачає на комфортне життя, особливо у великих містах.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
