Які пенсії в сусідніх країнах: Польща, Румунія, Словаччина та інші (інфографіка) — Finance.ua

Які пенсії в сусідніх країнах: Польща, Румунія, Словаччина та інші (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Які пенсії в сусідніх країнах: Польща, Румунія, Словаччина та інші (інфографіка)

Україна має одну з найнижчих пенсій у Європі. Пенсії значно відрізняються від пенсій у сусідніх країнах як за розміром, так і за рівнем мінімальних виплат.

В Україні середня пенсія становить приблизно 6 300 грн, що еквівалентно близько 132 євро, а мінімальна — близько 60 євро.

Польща

У Польщі, яка є найближчим сусідом і однією з найбільших економік регіону, середня пенсія від 2025 року становить близько 2 тис. злотих, що приблизно дорівнює 465 євро. Мінімальна пенсія тут значно вища — близько 430 євро. Ці виплати покривають усі основні потреби польських пенсіонерів, але мінімальної не завжди вистачає на комфортне життя, особливо у великих містах.

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Прожитковий мінімум коливається від 1 400 до 2 тис. злотих, тому пенсія є важливим, але не завжди достатнім джерелом доходу. Середня пенсія дозволяє покривати харчування, комунальні послуги, ліки та деякі додаткові потреби.

Румунія

У Румунії середня пенсія — 2 700 румунських леїв, або приблизно 540 євро, а мінімальна пенсія становить близько 230 євро. Хоча економіка країни зростає, пенсійні виплати залишаються відносно низькими, особливо в сільських районах, де багато пенсіонерів постають перед труднощами.

Таким чином, пенсія покриває базові потреби такі, як витрати на харчування, ліки та комунальні послуги, але додаткові потреби, як, наприклад, дозвілля чи подорожі можуть залишатися поза межами можливостей румунських пенсіонерів.

Молдова

У Молдові середня пенсія становить приблизно 4 407 молдовських леїв, що еквівалентно близько 200 євро, а мінімальна — близько 150 євро. Це також значно вище за українські показники, хоча і нижче, ніж у більшості інших сусідніх країн. Ці виплати не покривають повністю прожитковий мінімум. Пенсіонери в Молдові часто економлять на комунальних послугах та продуктах, закриваючи лише базові потреби.

Словаччина

Тут середня пенсія близько 637 євро, що є одним із найвищих показників у регіоні, а мінімальна пенсія коливається в межах 350−400 євро. Це забезпечує пенсіонерам більш стабільний рівень життя.

Мінімальна пенсія покриває основні щомісячні витрати, такі як харчування, комунальні послуги, ліки. У цій країні вважають пенсію комфортною коли людина має приблизно 800 євро, а 500 євро достатньо лише для базових потреб. Середня пенсія забезпечує більш стабільний і гідний рівень життя пенсіонерів.

Угорщина

В Угорщині середня пенсія становить близько 210 тис. форинтів, що приблизно дорівнює 540 євро, а мінімальна пенсія — близько 350 євро. Попри те, що це одна з найнижчих середніх пенсій у Центральній Європі, вона, все одно, значно перевищує українські виплати.

Ці виплати дозволяють покривати базові потреби, включно з харчуванням, житлом і медикаментами, але не завжди забезпечують комфортний рівень життя.

Відмінності

Відмінност між пенсіями в Україні та сусідніх країнах полягають у розмірі виплат, механізмах нарахування, а також у рівні купівельної спроможності пенсійних доходів.

Пенсії у сусідніх країнах у середньому у 3−5 разів вищі за українські.

Водночас в Україні низький рівень пенсійних виплат, у поєднанні з високою інфляцією та зростанням цін, створює серйозні виклики для старшого покоління, змушуючи багатьох пенсіонерів виживати на межі бідності.

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