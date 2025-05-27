Як зросте мінімалка в Польщі у 2026 році — Finance.ua

Як зросте мінімалка в Польщі у 2026 році Вчора 17:00 — Особисті фінанси

Як зросте мінімалка в Польщі у 2026 році

Представники профспілок в Польщі хочуть підвищення зарплати на 349 злотих брутто, з 4666 злотих до 5015 злотих. Профспілки передали міністру фінансів країни Анджею Доманському пропозицію про підвищення мінімальної зарплати.

Пропоноване підвищення значно перевищує урядові прогнози, згідно з якими мінімальна заробітна плата та оклади солдатів, службовців і пожежників не повинні зрости більш ніж на 3,8%.

Про це повідомляє « Rzeczpospolita ».

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За словами профспілок, надзвичайно висока інфляція призвела до того, що сукупне зростання цін у 2022−2024 роках перевищило 32%. Тому підвищення зарплат у державному секторі та підвищення мінімальної заробітної плати, яке пропонують профспілки, є економічною необхідністю.

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Профспілки також вимагають підвищити зарплати в сільскому господарстві на 9,05% та на 12% в бюджетній сфері. Профспілки звертають увагу на різницю між середньою зарплатою в корпоративному секторі, яка становить 9000 злотих брутто, і зарплатою в бюджетних установах, яка навіть на кілька десятків відсотків нижча.

Раніше ми писали , що з 1 липня 2025 року медичні працівники в Польщі можуть розраховувати на підвищення мінімальної зарплати. Так, відповідно до Закону про мінімальну заробітну плату в охороні здоров’я заробітна плата в цій галузі підлягає щорічній індексації, базою якої є середня заробітна плата в народному господарстві за попередній рік.

Нагадаємо, Польща залишається популярним напрямком для українських мігрантів, які шукають стабільності та кращих умов життя. Однак зростання цін і витрат на проживання вимагає ретельного планування бюджету.

У великих містах оренда однокімнатної квартири в центрі може коштувати від 2500 злотих на місяць. Додатково слід врахувати комунальні платежі, які можуть становити близько 300−500 злотих на місяць, залежно від споживання та сезону.

Довідка Finance.ua:

Від 1 червня набувають чинності нові правила працевлаштування іноземців. Згідно з ними, повіти зможуть створювати списки професій, до яких буде призупинено допуск іноземців.

Останні дані Євростату показують, що станом на кінець березня 2025 року в усьому Євросоюзі проживало 4,26 мільйона громадян України. Примітно, що майже рівно половина з них проживає лише у двох країнах ЄС. Лідером є Німеччина з 1,15 мільйонами біженців з України, але Польща наздоганяє її з 992 тисячами осіб.

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