Українці позитивно впливають на економіку Польщі (дослідження) — Finance.ua

Українці позитивно впливають на економіку Польщі (дослідження) Сьогодні 09:45 — Світ

Останні дані Євростату показують, що станом на кінець березня 2025 року в усьому Євросоюзі проживало 4,26 мільйона громадян України. Примітно, що майже рівно половина з них проживає лише у двох країнах ЄС. Лідером є Німеччина з 1,15 мільйонами біженців з України, але Польща наздоганяє її з 992 тисячами осіб.

Про це пише Вusinessinsider.

Варто зазначити, що після першого напливу біженців з України на початку великої війни дедалі більше українців прямували далі на захід з Польщі та оселялися переважно в Німеччині. Але зараз цей тренд змінився. Лише за останні 12 місяців кількість українців у Польщі зросла на понад 40 тис., тоді як у Німеччині вона зменшилася на понад 100 тис.

Національний банк Польщі вказує на те, що іммігранти, насамперед українці, відіграють дедалі важливішу роль у зростанні ВВП. У 2021−2023 роках середньорічний внесок праці іноземців в економічне зростання становив 0,5 процентних пунктів. Тільки для українців, які приїхали до Польщі у 2022−2023 роках, цей внесок становив аж 0,8 процентних пунктів — це означає, що вони відповідають майже за третину всього економічного зростання за цей період.

Дані ZUS (Заклад соціального страхування) також підкреслюють, що українці не є значним тягарем на ринку праці — навпаки. Лише 0,33% з них були зареєстровані як безробітні у 2023 році. Це означає, що майже всі працюючі іммігранти активно підтримують економіку.

Bank Gospodarstwa Krajowego підрахував, що у 2024 році українці збільшили надходження до польського бюджету на понад 15 мільярдів злотих. Кожен злотий, витрачений на допомогу цій групі, приніс бюджету 5,40 злотих податків та внесків. Це аргумент, який значно послаблює соціальну напруженість, пов’язану з витратами на підтримку біженців.

Більше того, не лише українці позитивно впливають на економіку Польщі.

Останній звіт Польського інституту економіки підтверджує, що польські компанії загалом потребують іммігрантів, незалежно від країни, з якої вони походять. Він показує, що найбільша кількість іноземців працює в компаніях сектору TSL (транспорт, експедиція, логістика), а також у промисловості та будівництві.

«У нашому опитуванні ми запитали підприємців про гіпотетичну ситуацію, коли іноземці зникнуть з польського ринку праці. Виявляється, що брак іноземців як працівників матиме наслідки для кожної п’ятої компанії», — читаємо у звіті PIE.

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