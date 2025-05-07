Не три, а десять: у Польщі пропонують збільшити час, необхідний для отримання громадянства — Finance.ua

Не три, а десять: у Польщі пропонують збільшити час, необхідний для отримання громадянства Сьогодні 19:15 — Світ

Голова фракції «Право і справедливість» (PiS) Маріуш Блащак оголосив на цьому тижні, що партія «Право і справедливість» подала до Сейму проєкт поправки до закону про громадянство Польщі. Проєкт передбачає подовження строку, необхідного для отримання громадянства іноземцями, щонайменше до 10 років.

Про це повідомляє bankier.pl

Під час конференції в Любліні Блащак оголосив, що фракція PiS вимагатиме, щоб Сейм розглянув цей законопроєкт на наступній сесії. Це, зазначив він, є відповіддю на загрози, пов’язані з міграцією. «Нелегальних мігрантів слід депортувати з нашої країни. Легальних мігрантів, які скоюють злочини, також слід депортувати з Польщі», — додав політик.

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Як він наголосив, законопроєкт передбачає продовження мінімального строку, після якого іноземець може подати заяву на отримання польського громадянства, з 3 до 10 років.

Після цього часу, додав він, польське громадянство зможуть отримати люди, які працюють та інтегруються. На його думку, це мінімальний строк, необхідний для інтеграції іноземців у польську культуру.

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Депутат від партії «Право і справедливість» Міхал Москаль заявив, що очікує, що голова Сейму та правляча більшість «ухвалять законопроєкт якомога швидше».

Під час конференції він навів статистику поліції, яка, як він сказав, свідчить про те, що у 2023−2024 роках кількість злочинів, скоєних іноземцями в Любліні, зросла з 260 до 470, або на понад 81 відсоток. Значна частина злочинів, додав він, була скоєна вихідцями з України.

За даними Управління міської поліції Любліна, у 2024 році в місті та Люблінському районі було зареєстровано понад 9 тисяч злочинів, а це означає, що злочини, скоєні іноземцями, становили приблизно 5 відсотків.

Довідка Finance.ua:

наразі в країнах ЄС перебуває майже 4,3 мільйона людей з тимчасовим захистом. Ця кількість залишалася стабільною протягом останнього року;

за даними УВКБ ООН, 65% українців хотіли б повернутися додому у 2024 році;

Центр міжнародних інституційних порівнянь та досліджень міграції при Інституті Ifo в Мюнхені виявив, що 35% людей хочуть повернутися одразу після закінчення бойових дій, а 11% вже залишили ЄС.

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