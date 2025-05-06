Скільки українців отримали польське громадянство протягом останніх 10 років — Finance.ua

Скільки українців отримали польське громадянство протягом останніх 10 років Сьогодні 13:40 — Світ

Польща

Хоча Польща останніми роками була європейським лідером у прийнятті нових мігрантів, вона все ще має один з найнижчих показників натуралізації в Європейському Союзі. Мігранти досі рідко отримують польське громадянство, тому вони не беруть участі у виборах, а політики не змагаються за їхні голоси.

Про це пише портал Nasz Wybir

Показник натуралізації в Польщі — співвідношення мігрантів, які отримали громадянство, до загальної кількості іноземців з візами та картками побиту, виданими на строк понад 6 місяців, — у 2021 році становив лише 1,7%, тоді як середній показник по Європейському Союзу становив 2,2%. У 2021 році Іспанія, порівнянна з Польщею за площею та кількістю населення, надала громадянство 144 000 мігрантам. Франція та Німеччина зробили громадянами по 130 000 осіб, Італія — понад 120 000, а Швеція — майже 90 000. Водночас кількість натуралізованих іноземців у Польщі не досягла навіть 10 000.

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У чому причина цього

Щоб отримати громадянство Польщі в адміністративному порядку, іноземець повинен мати постійне джерело доходу, орендувати або володіти квартирою, підтвердити знання польської мови на рівні B1, а також відповідати одній з умов:

безперервно та легально проживати в країні не менше 3 років на підставі посвідки на постійне проживання або посвідки на проживання довгострокового резидента ЄС;

безперервно та легально проживати щонайменше 2 роки на підставі посвідки на постійне проживання або посвідки на проживання довгострокового резидента та одночасно бути в шлюбі з громадянином/громадянкою Польщі не менше ніж 3 роки;

безперервно та легально проживати в Польщі щонайменше 10 років та мати посвідку на постійне проживання, посвідку на проживання довгострокового резидента ЄС або право на постійне проживання;

безперервно та легально проживати в Польщі не менше ніж 1 рік, мати посвідку на постійне проживання, отриману на підставі польського походження або Карти поляка.

Хоча ці вимоги не є суворими (не обов’язково відмовлятися від «старого» громадянства, достатньо мати середній дохід), донедавна мало хто з іноземців міг їх виконати. Спочатку більшість українців та білорусів приїжджали до Польщі як тимчасові працівники та осідали тут лише через кілька, а іноді й кілька десятків років. Той факт, що більшість мігрантів починали працювати одразу, без адаптаційного періоду, негативно позначився на вивченні мови. А реєстрація на державний іспит B1, який відбувається лише чотири рази на рік, є справжнім викликом.

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Не дивно, що за останнє десятиліття Польща надала громадянство меншій кількості іноземців, ніж Швеція за рік.

За останні 10 років, з 2015 по 2024 рік, громадянство Польщі отримали менше ніж 40 000 українців (за даними Міністерства внутрішніх справ, у 2015−2023 роках громадянство Польщі отримали 31 900 осіб; дані про країну походження заявників за 2024 рік відсутні, але відомо, що загалом було видано 16 300 позитивних рішень, а українці становили близько половини заявників у попередні роки).

Довідка Finance.ua:

напередодні повномасштабного російського вторгнення в країні перебувало близько 1 мільйона українських трудових мігрантів. Після 2022 року до них приєдналося понад мільйон українських біженців, певна кількість з яких повернулися додому або вирушили до інших країн Європейського Союзу;

на початку 2025 року українська громада в Польщі налічувала близько 1,7 мільйона осіб. Це становить понад 4% населення країни.

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