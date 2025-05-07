Які європейські країни дозволяють українцям голосувати на місцевих виборах — Finance.ua

Які європейські країни дозволяють українцям голосувати на місцевих виборах
Багато громадян України не знають, що значна кількість країн Європи та світу дозволяє іноземцям голосувати принаймні на місцевих виборах. В Європі це давній елемент міграційної політики, який дозволяє будь-кому, хто постійно там проживає, брати участь у житті громади чи регіону.
Про це пише портал Nasz Wybir.
Виборча статистика показує, що не лише українці, а й інші іноземці, які проживають у країнах Європейського Союзу, часто не знають про цю можливість або не користуються нею. Там, де це дозволено, явка іноземців на виборах часто значно нижча за середню по країні і становить лише 12−20%.
Тим часом участь у виборах є не лише важливим особистим правом іноземців, а й ефективним інструментом інтеграції з місцевою громадою, а також потенційним способом впливу на риторику та програми місцевих політиків.
Присутність громадян України серед виборців може, наприклад, зменшити готовність кандидатів-популістів пропагувати ворожість до українців. І хоча в деяких європейських країнах досі точаться внутрішньополітичні дебати щодо доцільності виборчого права (права голосувати) для іноземців, інформація про вже наявні можливості демократичної участі, якими громадяни України можуть скористатися за кордоном, є важливим питанням.
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Громадяни України можуть брати участь у місцевих/регіональних виборах щонайменше у 16 європейських країнах. У більшості випадків необхідною умовою для участі є статус резидента — потрібно мати дійсний дозвіл на постійне проживання та/або проживати в країні протягом певного періоду, зазвичай від 2 до 5 років. Такі вимоги існують, зокрема, у Фінляндії, Швеції, Естонії, Норвегії, Словаччині.
У переважній більшості випадків тимчасовий захист не є постійним проживанням і не дає права голосу на місцевих виборах. Винятком є Ірландія — наразі єдина країна ЄС, де представники влади оголосили, що українці, які перебувають під тимчасовим захистом, зможуть взяти участь у наступних місцевих виборах. Оскільки в Ірландії високий відсоток українців, які перебувають під тимчасовим захистом, відносно до населення (9-е місце в ЄС), місцева преса припускає, що голоси українців можуть вплинути на результати виборів у деяких виборчих округах. Право голосу на місцевих виборах також мають українці Шотландії та Уельсу, які переїхали за «кризовою» візою (Ukrainian Sponsorship Scheme).
У Швейцарії та Великій Британії українці можуть голосувати лише на деяких виборах. Наприклад, швейцарське законодавство відрізняється залежно від кантону, а у Великій Британії всі іноземці, старші за 16 років, які легально проживають там, можуть голосувати на виборах у Шотландії та Уельсі, тоді як в Англії та Північній Ірландії українці не мають такої можливості.
Усі іноземці зі статусом іммігранта, резидента або визнані біженцями можуть голосувати на місцевих виборах в Угорщині. Усі іноземці, які безперервно проживали в Ісландії щонайменше три роки, теж мають право обирати місцеву владу.
Довідка Finance.ua:
- Боротьба за право голосу для іноземців точиться також у Німеччині, Іспанії та інших європейських країнах.
- У Швеції право голосу для іноземців має майже 50-річну мирну історію — з 1975 року.
- Люксембург — унікальна країна, в якій іммігранти становлять майже половину (48%) населення, але їхні виборчі права не тільки не обмежуються, а й всіляко підтримуються, а у 2022 році участь іноземців у місцевих виборах була збільшена шляхом скасування вимоги щодо постійного проживання, яка раніше становила 5 років.
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