Які європейські країни дозволяють українцям голосувати на місцевих виборах — Finance.ua
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Які європейські країни дозволяють українцям голосувати на місцевих виборах

Світ
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Які європейські країни дозволяють українцям голосувати на місцевих виборах
Які європейські країни дозволяють українцям голосувати на місцевих виборах
Багато громадян України не знають, що значна кількість країн Європи та світу дозволяє іноземцям голосувати принаймні на місцевих виборах. В Європі це давній елемент міграційної політики, який дозволяє будь-кому, хто постійно там проживає, брати участь у житті громади чи регіону.
Про це пише портал Nasz Wybir.
Виборча статистика показує, що не лише українці, а й інші іноземці, які проживають у країнах Європейського Союзу, часто не знають про цю можливість або не користуються нею. Там, де це дозволено, явка іноземців на виборах часто значно нижча за середню по країні і становить лише 12−20%.
Тим часом участь у виборах є не лише важливим особистим правом іноземців, а й ефективним інструментом інтеграції з місцевою громадою, а також потенційним способом впливу на риторику та програми місцевих політиків.
Присутність громадян України серед виборців може, наприклад, зменшити готовність кандидатів-популістів пропагувати ворожість до українців. І хоча в деяких європейських країнах досі точаться внутрішньополітичні дебати щодо доцільності виборчого права (права голосувати) для іноземців, інформація про вже наявні можливості демократичної участі, якими громадяни України можуть скористатися за кордоном, є важливим питанням.
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Громадяни України можуть брати участь у місцевих/регіональних виборах щонайменше у 16 ​​європейських країнах. У більшості випадків необхідною умовою для участі є статус резидента — потрібно мати дійсний дозвіл на постійне проживання та/або проживати в країні протягом певного періоду, зазвичай від 2 до 5 років. Такі вимоги існують, зокрема, у Фінляндії, Швеції, Естонії, Норвегії, Словаччині.
У переважній більшості випадків тимчасовий захист не є постійним проживанням і не дає права голосу на місцевих виборах. Винятком є ​​Ірландія — наразі єдина країна ЄС, де представники влади оголосили, що українці, які перебувають під тимчасовим захистом, зможуть взяти участь у наступних місцевих виборах. Оскільки в Ірландії високий відсоток українців, які перебувають під тимчасовим захистом, відносно до населення (9-е місце в ЄС), місцева преса припускає, що голоси українців можуть вплинути на результати виборів у деяких виборчих округах. Право голосу на місцевих виборах також мають українці Шотландії та Уельсу, які переїхали за «кризовою» візою (Ukrainian Sponsorship Scheme).
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У Швейцарії та Великій Британії українці можуть голосувати лише на деяких виборах. Наприклад, швейцарське законодавство відрізняється залежно від кантону, а у Великій Британії всі іноземці, старші за 16 років, які легально проживають там, можуть голосувати на виборах у Шотландії та Уельсі, тоді як в Англії та Північній Ірландії українці не мають такої можливості.
Усі іноземці зі статусом іммігранта, резидента або визнані біженцями можуть голосувати на місцевих виборах в Угорщині. Усі іноземці, які безперервно проживали в Ісландії щонайменше три роки, теж мають право обирати місцеву владу.

Довідка Finance.ua:

  • Боротьба за право голосу для іноземців точиться також у Німеччині, Іспанії та інших європейських країнах.
  • У Швеції право голосу для іноземців має майже 50-річну мирну історію — з 1975 року.
  • Люксембург — унікальна країна, в якій іммігранти становлять майже половину (48%) населення, але їхні виборчі права не тільки не обмежуються, а й всіляко підтримуються, а у 2022 році участь іноземців у місцевих виборах була збільшена шляхом скасування вимоги щодо постійного проживання, яка раніше становила 5 років.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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