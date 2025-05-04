Країни, де українці найактивніше купують нерухомість — Finance.ua

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Країни, де українці найактивніше купують нерухомість

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Країни, де українці найактивніше купують нерухомість
Країни, де українці найактивніше купують нерухомість
За оновленими статистиками європейських держав стало відомо, що українці активно купують нерухомість у двох країнах. Йдеться про Польщу та Туреччину.
Про це розповідає «Телеканал 24».

Попит на нерухомість у Польщі

З 2023 року українці є лідерами серед іноземців, які купують житло в Польщі.
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За даними польського Міністерства внутрішніх справ, у квітні 2025-го стало відомо, що за минулий рік кількість придбаної нерухомості становила ще й на 25% більше.
Цікаво, що за 2024 рік усі іноземці придбали в Польщі понад 17 тисяч квартир. З цього числа 53% угод уклали з українцями.
Білоруси, які опинилися на другому місці, купили тільки 3 тисяч квартир, хоч теж показали підвищений попит у +60% за рік.
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Ці дані свідчать про те, що українці адаптуються до життя в Польщі й планують там залишитися.
Найпопулярнішими містами для українських покупців є:
  • Варшава (3,5 тисячі куплених квартир);
  • Краків та Вроцлав (по 1,5 тисячі придбаних помешкань).

Треті серед іноземців-покупців у Туреччині

У Туреччині українці також скуповують житло, посідаючи третє місце серед іноземців після росіян та іранців. За 2024 рік українці придбали там 1631 об’єкт нерухомості, про що свідчать дані державного інституту статистики.
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Для порівняння: іранці придбали в Туреччині 2 166 об’єктів, а росіяни — 4 867 об’єктів.
Серед причин такої зацікавленості з боку українців називають:
  • зручне розташування;
  • теплий клімат;
  • розвинений ринок нерухомості та багато різних пропозицій;
  • стабільні умови для іноземних інвесторів від уряду;
  • можливість отримання посвідки на проживання.
Територіально іноземці найчастіше купують житло в Стамбулі, а також в Анталії та Мерсіні.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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