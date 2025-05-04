Країни, де українці найактивніше купують нерухомість — Finance.ua

Країни, де українці найактивніше купують нерухомість Сьогодні 16:07 — Світ

Країни, де українці найактивніше купують нерухомість

За оновленими статистиками європейських держав стало відомо, що українці активно купують нерухомість у двох країнах. Йдеться про Польщу та Туреччину.

Про це розповідає «Телеканал 24».

Попит на нерухомість у Польщі

З 2023 року українці є лідерами серед іноземців, які купують житло в Польщі.

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За даними польського Міністерства внутрішніх справ, у квітні 2025-го стало відомо, що за минулий рік кількість придбаної нерухомості становила ще й на 25% більше.

Цікаво, що за 2024 рік усі іноземці придбали в Польщі понад 17 тисяч квартир. З цього числа 53% угод уклали з українцями.

Білоруси, які опинилися на другому місці, купили тільки 3 тисяч квартир, хоч теж показали підвищений попит у +60% за рік.

Ці дані свідчать про те, що українці адаптуються до життя в Польщі й планують там залишитися.

Найпопулярнішими містами для українських покупців є:

Варшава (3,5 тисячі куплених квартир);

Краків та Вроцлав (по 1,5 тисячі придбаних помешкань).

Треті серед іноземців-покупців у Туреччині

У Туреччині українці також скуповують житло, посідаючи третє місце серед іноземців після росіян та іранців. За 2024 рік українці придбали там 1631 об’єкт нерухомості, про що свідчать дані державного інституту статистики.

Для порівняння: іранці придбали в Туреччині 2 166 об’єктів, а росіяни — 4 867 об’єктів.

Серед причин такої зацікавленості з боку українців називають:

зручне розташування;

теплий клімат;

розвинений ринок нерухомості та багато різних пропозицій;

стабільні умови для іноземних інвесторів від уряду;

можливість отримання посвідки на проживання.

Територіально іноземці найчастіше купують житло в Стамбулі, а також в Анталії та Мерсіні.

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