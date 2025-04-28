Допомога на дітей 800+ у Польщі: що треба знати у квітні 2025 року — Finance.ua

Допомога на дітей 800+ у Польщі: що треба знати у квітні 2025 року Сьогодні 19:47 — Особисті фінанси

Допомога на дітей 800+ у Польщі: що треба знати у квітні 2025 року

Українці, які легально перебувають у Польщі, можуть отримувати від Управління соціального страхування (ZUS) грошову допомогу на дітей 800+.

З посиланням на UAinKrakow.pl розповідаємо, що теба знати про терміни та умови подачі заявок у квітні 2025 року.

Хто з українців може подавати заявку на 800+ у Польщі

Заявку на сімейну допомогу від ZUS на дитину віком до 18 років може подавати особа, яка:

є громадянином України або чоловіком чи дружиною громадянина/громадянки України;

законно перебуває в Польщі;

є батьком/матір'ю/опікуном неповнолітнього громадянина України, який прибув до Польщі після 23 лютого 2022 року або батьком дитини, народженої в Польщі громадянкою України, яка легально перебуває в Польщі.

Допомогу 800+ виплачуватимуть протягом часу, який заявник та дитина перебувають у Польщі.

Зміни у виплатах від 1 червня 2025 року

22 травня 2024 року Сенат Польщі в ухвалив зміни до спецзакону про допомогу громадянам України у зв’язку з війною.

Згідно зі змінами до спеціального закону про допомогу громадянам України, щоб батьки й надалі могли отримувати виплати за програмами «800 плюс» та «Добрий старт» діти обов’язково мають навчатися у польській школі.

Заклад соціального страхування (ZUS) може припиняти виплати, якщо дані про дитину, буде не підтверджено в освітній інформаційній системі (SIO).

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Проте ця умова не стосується дітей, які через вік не підпадають під обов’язок підготовки у дитячому садку або обов’язок навчання; а також тих дітей, у яких обов’язок навчання було відтерміновано.

Ця вимога набуде чинності 1 червня 2025 року. До цього терміну отримувати виплати 800+ будуть на старих умовах.

Як і коли подати заявку на допомогу

Для того, щоб зберегти безперервність виплат допомоги на дитину у розмірі 800 злотих потрібно вчасно подати заявку на наступний період. В 2025 році це варто зробити з 1 лютого до 30 квітня. Новий період виплат тоді буде охоплювати 1 червня 2025 року — 31 травня 2026 року.

Існує кілька способів, як українці можуть подати заявку на фінансову допомогу. В усіх випадках заявник повинен мати PESEL і заповнити онлайн-формуляр SW-U (українською мовою).

Через додаток mZUS

Є можливість подати заявку через спеціальний додаток, який можна встановити на смартфон та планшет.

Через портал Emp@tia

Потрібно мати довірений профіль (profil zaufany); перейти в розділ «E-wniosek» на порталі Emp@tia; увійти через довірений профіль; ввести код, який прийде в СМС на телефон; заповнити дані про себе в профілі; заповнити заявку на допомогу в розділі «Świadczenie Wychowawcze (Program „Rodzina 800+“)».

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Через електронний банкінг

Подати заявку можна через такі банки: Alior Bank S. A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S. A, BNP Paribas S. A, BPS S. A, Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A. (poprzednio Getin Noble Bank S.A.), ING Bank Śląski S. A, mBank S.A., Millennium S. A, Nest Bank S. A, PEKAO S.A., Santander, SGB-Bank S.A., SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.

У такому випадку заявнику бажано мати свій профіль на PUE ZUS, але якщо його немає, то вам допоможуть створити.

Як можна втратити право на допомогу 800+

Якщо громадянин України перетинає польсько-український кордон й відсутній у країні довше 30 днів, то він втрачає право на легальне перебування в Польщі, а отже, й право на допомогу. Тоді треба повернути отриману вже на території України допомогу 800+ на польський рахунок.

Контакти щодо допомоги 800+

Більше про допомогу 800+ можна дізнатися:

зателефонувавши на гарячу лінію за номером 22 444 02 55 (працює по буднях з 8:00 до 18:00);

надіславши листа на UA@zus.pl.

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