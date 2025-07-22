Зеленський: Польща стане однією з перших країн, з якими буде дозволене множинне громадянство — Finance.ua
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Зеленський: Польща стане однією з перших країн, з якими буде дозволене множинне громадянство

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Зеленський: Польща стане однією з перших країн, з якими буде дозволене множинне громадянство
Зеленський: Польща стане однією з перших країн, з якими буде дозволене множинне громадянство
Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Польща стане однією з перших країн, з якими буде дозволене множинне громадянство.
Це стало можливим після підписання закону, який легалізує наявність у громадян України паспорта іншої держави без втрати українського громадянства, пише inpoland.
Закон ухвалено Верховною Радою 18 червня 2025 року, а підписано Президентом 15 липня.
Документ дозволяє громадянам України мати одночасно кілька громадянств, за винятком тих, хто обіймає державні посади або є суддями.
Водночас іноземці українського походження зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою.
Президент зазначив, що список країн, з якими Україна почне реалізацію положень нового закону, формується з урахуванням чисельності українських громад.
Зокрема, йдеться про Польщу, Німеччину, Чехію, країни Балтії, а також Канаду. У цих країнах проживає значна частина української діаспори.
Польща посіла ключове місце в цьому переліку, адже в країні перебуває найбільше українців після початку повномасштабної війни. Закон має на меті зберегти зв’язок із тими, хто виїхав за кордон, але бажає залишатися частиною українського суспільства.
Питання реалізації закону про множинне громадянство буде опрацьоване спільно з Міністерством закордонних справ, Кабінетом Міністрів і Верховною Радою. Українці за кордоном очікують на створення механізмів, які дозволять офіційно поєднувати громадянство України з громадянством держав, де вони нині проживають.

Закон про множинне громадянство в Україні: що змінюється для людей, які розпоряджаються активами

За матеріалами:
Finance.ua
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