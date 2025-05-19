Фінляндія постачатиме Україні боєприпаси коштом доходів від заморожених активів рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінляндія постачатиме Україні боєприпаси коштом доходів від заморожених активів рф

Світ
20
Фінляндія постачатиме Україні боєприпаси коштом доходів від заморожених активів рф
Фінляндія постачатиме Україні боєприпаси коштом доходів від заморожених активів рф
Фінляндія стала однією з учасниць програми ЄС, що передбачає надання Україні військової допомоги за рахунок доходів від заморожених у Європі російських активів — на це передбачено 90 млн євро.
Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.
Фінляндію відібрали як одну з країн, що буде брати участь у наданні Україні допомоги за рахунок коштів з доходів від заморожених російських активів.
Читайте також
Угода з Єврокомісією передбачає, що Фінляндія передаватиме Україні боєприпаси великого калібру. Боєприпаси закуповуватимуть у фінського оборонпрому та оплачуватимуть доходами від заморожених активів, які будуть передаватися через Європейський фонд миру — загалом на 90 млн євро.
Міністр оборони Антті Хяккянен зазначив, що така схема одночасно забезпечує робочі місця фінській оборонній промисловості і надає підтримку Україні.
«Цей новий пакет, поруч з нашою національною програмою підтримки на 660 млн євро, сприятиме розбудові міцнішого зв’язку між фінським ОПК і підтримкою Фінляндією України. Це чудовий приклад того, на що спроможний фінський ОПК, і це засвідчує, що наші інвестиції у потужності виробництва дають результат», — зазначив він.
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems