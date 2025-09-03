Декретні відпустки для чоловіків сильніше б’ють по їхніх доходах — Finance.ua
Декретні відпустки для чоловіків сильніше б'ють по їхніх доходах

У Великій Британія десять років тому ввели декретну відпустку для обох батьків, проте з того часу нею скористалося лише 5% татусів. Окрім цього, кожен додатковий рік роботи на неповний день зменшує погодинну оплату чоловіків у Британії на 3,5%, тоді як для жінок — менш ніж на 1%.
Про це пише Bloomberg.
Економісти колись сподівалися, що ера гнучкого графіку роботи допоможе збалансувати домашні обовʼязки між чоловіком і жінкою, а також спонукати батька брати на себе більше обовʼязків з догляду за дитиною. Проте цього так і не сталося.
Звіт Королівської бізнес-школи показав, що чоловіки майже змінили свої трудові моделі після того, як у Великій Британії ввели право вимагати гнучкий графік роботи у 2014-му. Натомість жінки значно частіше користуються такою можливістю, відповідно, досі більше часу приділяють хатнім справам, ніж чоловіки.
Кожен додатковий рік роботи неповний робочий день скорочує погодинну оплату праці чоловіків приблизно на 3,5% - порівняно з менш ніж 1% для жінок, йдеться у матеріалі Cambridge Journal of Economics.
За масштабами втрат це можна порівняти з роком неоплачуваної відпустки з догляду за дитиною або серйозними проблемами зі здоров’ям.
В останні роки уряди та економісти все частіше наполягають на тому, щоб чоловіки брали на себе більше обов’язків з догляду, оскільки дослідження показали, що материнство зменшило зарплати жінок.
«Нам потрібно спробувати зробити так, щоб чоловіки та жінки були більш схожими у своїй поведінці та досягли рівної оплати праці. Ми заохочували чоловіків працювати неповний робочий день, але насправді вони стикаються з більшим „покаранням“, ніж жінки», — сказала Ванесса Гаш, доцентка соціології в Сіті-Сент-Джордж та провідна дослідниця дослідження трудової історії у Великій Британії.
У Британії досі не вдається швидко досягти більшої рівності між чоловіками та жінками на ринку праці.
За даними Центру прогресивної політики, британки щотижня витрачають удвічі більше часу на неоплачуваний догляд за дітьми, ніж чоловіки. Попри це вони все ще заробляють у середньому на 13% менше. У високооплачуваних секторах, зокрема у фінансах, гендерний розрив сягає 20%.
Під тиском громадськості уряд розглядає можливість реформувати батьківські відпусти. Комітет з питань жінок та рівності вже заявив, що чинна система, яка дозволяє чоловікам брати лише два тижні відпустки після народження дитини, фактично закріплює застарілі гендерні стереотипи. Для порівняння, в Іспанії батькам надають 16 тижнів оплачуваної відпустки.
«Однієї лише політики недостатньо. Без змін у робочій культурі та подолання усталених гендерних ролей гнучкі графіки можуть лише посилити нерівність, замість того щоб її зменшити», — сказала Хіджун Чун, директорка Глобального інституту жіночого лідерства Королівської бізнес-школи.
