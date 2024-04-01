Декретна відпустка для жінок та чоловіків — як змінились розміри виплат Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

Декретна відпустка для жінок та чоловіків — як змінились розміри виплат

У 2024 році змінився розмір декретних виплат для працевлаштованих жінок. Як правило, вони отримують допомогу у розмірі 100% середньої заробітної за весь час відпустки.

Про це пише портал Новини. Live з посиланням на Пенсійний фонд України.

Розмір декретних виплат у 2024-му

Цьогоріч для працевлаштованих жінок встановлено такі розміри допомоги:

максимальний обсяг — 106,5 тис. грн на місяць;

мінімальний обсяг — 7,1 тис. грн на місяць.

Загалом декретна відпустка має дві частини:

відпустки з вагітності та пологів;

відпустки з догляду за дитиною до трьох років, яку можуть продовжити за необхідності.

Розмір залежить від середньої заробітної плати за 12 місяців до початку відпустки.

Також для жінок, які не працюють, обсяг декретних виплат затверджений на рівні 25% від рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб щомісяця. У 2024-му відповідний мінімум становить 3,03 тис. гривень.

Як отримати декретну допомогу

Підставою для призначення таких виплат є листок непрацездатності (е-лікарняний), який формують на підставі медичного висновку у медзакладі, де жінка перебувала на обліку.

Лист необхідно надати роботодавцю для оформлення грошових виплат.

Тривалість відпусти з вагітності та пологів становить:

126 днів після народження однієї дитини без ускладнень;

140 днів — у разі народження двох і більше дітей чи ускладнених пологів.

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Вагітним жінкам дозволяється розпочати декретну відпустку на свій розсуд (при цьому навіть пізніше 30 тижня вагітності).

Декретна допомога для батька дитини

Батько дитини також має право повністю/частково піти в декретну відпустку з метою здійснення догляду за дитиною (до трьох років). Проте грошові виплати за дитину у такому разі не передбачені.

Так, чоловік, у якого з’явилась друга дитина, має право оформити відпустку для догляду за дитиною до трирічного віку у тому разі, що його дружина у той момент також перебуває у декретній відпустці для догляду за першим малюком.

На декретну відпустку та виплати мають право батьки-одинаки. Йдеться про тих, хто виховує дітей без допомоги матері.

Роботодавці зобов’язані зберігати робочі місця та зараховувати час декрету до трудового стажу батькові, який у декретній відпустці.

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