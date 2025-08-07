Що треба знати про допомогу на проживання ВПО для новонародженої дитини — Finance.ua

Що треба знати про допомогу на проживання ВПО для новонародженої дитини Сьогодні 09:35 — Особисті фінанси

Фахівці Юридичного порадника ВПО назвали 5 важливих пунктів щодо допомоги на проживання ВПО на новонароджену дитину.

1. Новонароджена дитина, батьки якої є ВПО, має право на допомогу ВПО незалежно від того, що фізичного переміщення у неї не було. Відповідно до абзацу 4 пункту 5 порядку надання допомоги на проживання ВПО допомога також призначається дитині, яка народилася у внутрішньо переміщеної особи, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

2. Отримати допомогу на проживання дитина може після отримання довідки ВПО. Фахівці підтверджують цей факт, зазначаючи, що допомога призначається лише за умови внесення відомостей до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО — тобто після оформлення довідки ВПО. Водночас оформити довідку новонародженій дитині, а згодом і виплати, можна одразу після отримання свідоцтва про народження дитини.

Експерти зазначають, що на практиці часто трапляються випадки, коли уповноважені органи відмовляються прийняти заяву про призначення допомоги в перший місяць життя дитини — мовляв, «Приходьте через місяць». Така відмова є незаконною.

3. Новонароджена дитина може отримати допомогу на проживання без отримання ідентифікаційного номера. Так, батькам не обов’язково виготовляти їй ідентифікаційний номер — достатньо свідоцтва про народження.

4. На новонароджену дитину поширюються вимоги щодо відповідності майновим критеріям для отримання допомоги. Вони поширюються на всіх ВПО і новонароджені діти не є винятком. Якщо, наприклад, сім’я дитини забезпечена житлом на відносно безпечній території України чи має депозити на суму понад 100 000 грн — отримувати допомогу дитина не зможе.

5. Новонароджена дитина, батьки якої отримують субсидію на оренду житла для ВПО, не може отримувати допомогу на проживання ВПО. Якщо дитина входить до складу домогосподарства особи, яка отримує субсидію на оренду житла для внутрішніх переселенців, допомогу такій дитині не призначать.

Нагадаємо, в Україні планують реформувати систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Йдеться про проєкт закону № 13532, текст якого опублікували на сайті Верховної Ради. Зокрема, пропонується надавати допологову допомогу вагітним жінкам (7 тис. грн) та одноразову допомогу при народженні дитини (50 тис. грн).

