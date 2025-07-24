ВПО, які повернулися з-за кордону, можуть претендувати на виплати — Finance.ua

ВПО, які повернулися з-за кордону, можуть претендувати на виплати Сьогодні 08:26 — Особисті фінанси

ВПО, які повернулися з-за кордону, можуть претендувати на виплати

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які повернулися з-за кордону, можуть претендувати на призначення допомоги на проживання ВПО. При цьому існують два окремі механізми призначення такої допомоги, які залежать від обставин.

Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

Якщо особа звертається за допомогою вперше

Відповідно до п. 8 Порядку особа, яка перебувала за кордоном, має право на допомогу, якщо одночасно виконано такі умови:

Отримано довідку ВПО

Тобто на момент звернення особа повинна бути офіційно взята на облік як внутрішньо переміщена особа. Оформити довідку та подати заяву на допомогу можна окремо або одночасно (наприклад, через застосунок «Дія» або в органі соцзахисту).

Звернення подано вперше

Особа вважається такою, що звертається вперше, якщо до моменту звернення їй не призначали й не виплачували допомогу на проживання ВПО відповідно до Порядку.

Звернення подано не раніше ніж через 15 робочих днів після повернення в Україну

Водночас враховуються лише робочі дні (вихідні, святкові й неробочі дні не зараховуються).

Особа відповідає майновим критеріям

Існують критерії, встановлені для отримання допомоги (наприклад, не має депозитів на суму понад 100 тис. грн, житло на територіях, які не є зоною бойових дій чи тимчасово окуповані, не здійснювала покупок та обміну валюти на суму понад 100 тис. грн тощо).

Якщо допомога вже призначалася раніше, але була припинена або особа відмовилась від неї

Для ВПО, які вже отримували допомогу, але виплати були припинені (у тому числі у зв’язку з виїздом за кордон), застосовують інші правила — продовження допомоги на проживання, передбачене пунктом 13 Порядку. Так, у цьому випадку допомогу може бути продовжено на наступний шестимісячний період, якщо особи:

мають право на допомогу відповідно до постанови КМУ від 11 липня 2023 року № 709 (іншими словами — отримували допомогу після 1 серпня 2023 року);

є отримувачами допомоги;

перемістилися з територій, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації; відмовилася від допомоги або їй було припинено виплату;

та/або мають знищене або пошкоджене житло, непридатне для проживання;

та/або були зняті з обліку як ВПО, але повторно стали на облік.

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Фахівці звертають увагу, що для такої категорії заявників під час визначення права на продовження допомоги п. 8 Порядку (тобто правила для тих, хто повернувся з-за кордону і звертається вперше) не застосовується. Натомість додатково застосовуються інші критерії, зокрема, належність заявника до однієї з вразливих категорій: отримувачі пенсії, особи з інвалідністю, вагітні жінки, діти-сироти, діти, які прибули без супроводу законного представника, малозабезпечені сім’ї з дітьми тощо.

У всіх випадках обов’язковим залишається дотримання майнових критеріїв (відсутність депозитів на суму понад 100 тис. грн, житла на територіях не віднесених до бойових дій чи тимчасової окупації, покупок та обміну валюти на суму понад 100 тис. грн тощо).

Що змінилося з 1 липня у допомозі на проживання ВПО

З 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, передано Пенсійному фонду. Отже, за призначенням допомоги на проживання внутрішньо переміщені особи можуть також звертатися до сервісних центрів ПФУ, нагадують у Мінсоцполітики.

Відтепер саме органи Пенсійного фонду розглядають заяви, ухвалюють рішення та нараховують виплату допомоги на проживання ВПО.

При цьому кількість місць, куди можна звернутися за призначенням допомоги на проживання, не обмежується тільки Пенсійним фондом.

З 1 липня 2025 року за допомогою на проживання ВПО можуть звернутися:

через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія) або застосунок Дія для призначення допомоги вперше;

до сервісного центру Пенсійного фонду України, ЦНАПу або виконавчих органів сільських/селищних/міських рад;

поштою до відповідного органу Пенсійного фонду України.

Хто призначатиме допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам

Допомога буде призначатися безпосередньо Пенсійним фондом.

Тобто, якщо людина подала заяву до органу соціального захисту до 1 липня 2025 року, але її ще не розглянуто, рішення ухвалюватимуть органи Пенсійного фонду.

Важливо, що для отримувачів виплат нічого не змінюється, а отже звертатись за призначенням допомоги повторно не потрібно.

Де отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

Порядок оформлення довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яка необхідна для призначення допомоги на проживання, не змінився.

Для отримання відповідної довідки можна й надалі звернутися до уповноваженої особи органу місцевого самоврядування, ЦНАПу або подати заяву через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Дія).

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