США запровадили нові санкції проти «тіньового флоту» Ірану — Finance.ua

США запровадили нові санкції проти «тіньового флоту» Ірану

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США заявило про нові санкції проти міжнародної мережі компаній і суден «тіньового флоту» Ірану. Причина — незаконне транспортування нафти до Китаю.
Про це повідомляє Міністерство фінансів США, пише РБК-Україна.
Зокрема, санкції запровадили проти громадянина Греції Антоніоса Маргарітіса, мережі компаній і судна якого входять до так званого «тіньового флоту» Ірану. За даними відомства, Маргарітіс «використовував свій багаторічний досвід роботи в судноплавній галузі для незаконного сприяння транспортуванню і продажу іранської нафти».
Як повідомив глава американського Мінфіну Скотт Бессент, санкції послаблять здатність Ірану фінансувати розроблення передових озброєнь і «підтримувати терористичні угруповання», що загрожують безпеці військ США і союзників.
OFAC з’ясувало, що Маргарітіс контролює низку компаній, зокрема Marant Shipping and Trading SA, Square Tanker Management Ltd., Comford Management SA і United Chartering SA, зареєстрованих у Греції та на Маршаллових островах. Ці компанії займалися переміщенням іранських вантажів навіть після того, як частина суден потрапила під санкції. Також під обмеження потрапила компанія Cristobal Marine Corp., пов’язана з його мережею.
Крім того, під санкції потрапили Ozarka Shipping — FZCO (ОАЕ), що експлуатувала судна VICTORY ARI, SONDOS (під прапором Антигуа і Барбуди) і KATSUYA (прапор Гамбії). Ще під обмеженнями опинилася Changbai Glory Shipping Limited (Маршаллові острови), що володіє судном LAFIT (прапор Ліберії).
Варто згадати і гонконзькі компанії U Beacon Shipping Co., Limited і Hong Kong Hangshun Shipping Limited, які є власниками суден ADELINE G і KONGM (прапор Панами), а також Ares Shipping Limited, що володіє судном ARES. Вони теж у санкційному списку.
Відповідно до законодавства США, все майно і частки у власності підсанкційних осіб, що перебувають у Штатах або під контролем американських громадян, підлягають блокуванню. Заборонені також будь-які транзакції з їхньою участю, якщо інше не дозволено OFAC.
За матеріалами:
Finance.ua
