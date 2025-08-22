Іспанія підвищила розміри допомоги по безробіттю — Finance.ua

Іспанія підвищила розміри допомоги по безробіттю Сьогодні 13:34 — Особисті фінанси

Іспанія підвищила розміри допомоги по безробіттю

Іспанія підвищила допомогу по безробіттю. Тепер ті, хто раніше отримував 480 євро, зможуть розраховувати на 570 євро.

Підвищення пов’язане зі зростанням показника IPREM — офіційного індексу для розрахунку соцвиплат.

Кого це стосується

Тих, хто вичерпав основну допомогу;

Людей 45+ без утриманців;

Тих, хто працює на підробітках;

Мігрантів, що відповідають умовам.

Нагадаємо, середня зарплата в Іспанії становить 1600−1800 євро на місяць (74−83 тис. гривень).

Найбільше отримують

Фахівці IT-сфери, лікарі та працівники промислової галузі. Для більшості робіт потрібна хоча б базова іспанська. В IT чи міжнародних компаніях може вистачити англійської.

Українці з початковим рівнем знання мови найчастіше розглядають вакансії у сфері обслуговування, на сезонний збір фруктів та овочів, будівництво, прибирання та догляд за літніми людьми.

Мінімальна зарплата в Іспанії становить 1 184 євро на місяць (55 тис. гривень). Домашні робітники чи доглядальники, які працюють погодинно, отримують близько 9,26 євро за годину (430 грн).

Довідка Finance.ua:

Куди звертатися у пошуку роботи:

Державна служба зайнятості (Servicio Público de Empleo Estatal — SEPE). Установа має онлайн-платформу з вакансіями.

Інтернет-портали з пошуку роботи. Тут можна переглянути вакансії: Infojobs.net, Indeed.es, Milanuncios.com.

Українські організації в Іспанії. Вони можуть допомогти українцям з адаптацією та пошуком роботи.

