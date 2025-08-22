Іспанія підвищила розміри допомоги по безробіттю — Finance.ua

Іспанія підвищила розміри допомоги по безробіттю
Іспанія підвищила допомогу по безробіттю. Тепер ті, хто раніше отримував 480 євро, зможуть розраховувати на 570 євро.
Підвищення пов’язане зі зростанням показника IPREM — офіційного індексу для розрахунку соцвиплат.
Кого це стосується
- Тих, хто вичерпав основну допомогу;
- Людей 45+ без утриманців;
- Тих, хто працює на підробітках;
- Мігрантів, що відповідають умовам.
Нагадаємо, середня зарплата в Іспанії становить 1600−1800 євро на місяць (74−83 тис. гривень).
Найбільше отримують
Фахівці IT-сфери, лікарі та працівники промислової галузі. Для більшості робіт потрібна хоча б базова іспанська. В IT чи міжнародних компаніях може вистачити англійської.
Українці з початковим рівнем знання мови найчастіше розглядають вакансії у сфері обслуговування, на сезонний збір фруктів та овочів, будівництво, прибирання та догляд за літніми людьми.
Мінімальна зарплата в Іспанії становить 1 184 євро на місяць (55 тис. гривень). Домашні робітники чи доглядальники, які працюють погодинно, отримують близько 9,26 євро за годину (430 грн).
Довідка Finance.ua:
Куди звертатися у пошуку роботи:
- Державна служба зайнятості (Servicio Público de Empleo Estatal — SEPE). Установа має онлайн-платформу з вакансіями.
- Інтернет-портали з пошуку роботи. Тут можна переглянути вакансії: Infojobs.net, Indeed.es, Milanuncios.com.
- Українські організації в Іспанії. Вони можуть допомогти українцям з адаптацією та пошуком роботи.
Робота для українців у Європі: як знайти та що треба знати
