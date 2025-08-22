Як перевірити статус своїх соціальних виплат — Finance.ua
Як перевірити статус своїх соціальних виплат

Особисті фінанси
Як перевірити статус своїх соціальних виплат
Як перевірити статус своїх соціальних виплат
Останнім часом зростає кількість скарг на затримки або повне припинення соціальних виплат в Україні. До того ж від 1 липня цього року в системі соцвиплат відбулися зміни. Щоб уникнути невизначеності, важливо знати, як швидко перевірити свій статус у системі соцзахисту.
Finance.ua ділиться чотирма способами це зробити.
1. Особистий кабінет на сайті ЦНАП
Якщо ви подавали документи через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), можна зайти на сайт ЦНАП, зареєструватися в особистому кабінеті та подивитися розділ зі статусом справ, де треба ввести номер своєї. Так можна оперативно дізнатися, на якій стадії розгляду ваша заявка і виплати (цей спосіб часто рекомендують для внутрішньо переміщених осіб).
2. Онлайн-платформа «єДопомога»
Для перевірки статусу заявки на отримання допомоги від міжнародних організацій. Там потрібно вказати реєстраційний номер платника податків (РНОКПП або ІПН) та дані документа. Система покаже, чи ваша заявка на виплату розглядається, чи вже оброблена.
3. Гаряча лінія Пенсійного фонду України
Зверніться за телефоном 1545.
4. Особистий кабінет у банку
Якщо ви отримуєте виплати через банківську карту, перевірте нарахування безпосередньо у мобільному або онлайн-банкінгу.

Детальну інструкцію, як відновити соціальні виплати, якщо ви не отримували їх тривалий час, знайдете у статті за посиланням.

Світлана Вишковська
Редактор
Payment systems