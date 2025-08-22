Експертка назвала ключові правила, які повинен знати кожен інвестор під час фінансової кризи — Finance.ua
Експертка назвала ключові правила, які повинен знати кожен інвестор під час фінансової кризи

Особисті фінанси
2
Експертка назвала ключові правила, які повинен знати кожен інвестор під час фінансової кризи
Експертка назвала ключові правила, які повинен знати кожен інвестор під час фінансової кризи
В історії існує чимало випадків, коли якісь причини у світі призводять до економічної кризи. Якщо такий момент настав, то як найкраще вчинити інвестору, коли все сиплеться? Саме з цією темою під час InvestFest й виступила засновник та CEO освітнього проєкту Pro Invest Academy, фінансовий радник — Наїда Хотинська.
Зокрема, експертка навела в приклад одразу сім випадків в історії, коли ті чи інші події безпосередньо впливали на фінансовий ринок.
Однієї з таких, які навела Хотиньска, є Велика депресія, яка відбулася від 1929 до 1941 років. Вважається, що це найбільша та найдовша світова криза за періодом відновлення.
Утім, як зазначила фінансова радниця, у цій кризі була сформована ФРС, як регулятор. В цій кризі були реформи, які покращили його роботу, що вплинуло зрештою на покращення подібних ситуацій.
Експертка назвала ключові правила, які повинен знати кожен інвестор під час фінансової кризи
Також до переліку фінансових криз Хотинська віднесла й Нафтову кризу (1973−1974) — війна судного дня, коли Єгипет напав на Ізраїль і США надали фінансову допомогу Ізраїлю, через що країни ОПЕК наклали ембарго на продаж нафти до США і скоротили видобуток нафти. Як наслідок, це спровокувало зростання ціни в чотири рази за рік — від 3 до 12 доларів за барель.
Експертка назвала ключові правила, які повинен знати кожен інвестор під час фінансової кризи
Ще однією кризою у світі економіки став Чорний понеділок 1987 року — найбільше в історії одноденне падіння фондового ринку (-22% - за день).
Експертка назвала ключові правила, які повинен знати кожен інвестор під час фінансової кризи
Якщо ж брати новітню історію, то тут Хотинська відзначила Кризу доткомів, яка була на початку 2000-х років. Нагадаємо, що тоді зростала популяризація інтернету та, як наслідок, аншлаг навколо акцій інтернет-компаній. Утім, саме через цю кризу збанкрутувала чимала кількість зірок, а також постраждав технологічний сектор.
Експертка назвала ключові правила, які повинен знати кожен інвестор під час фінансової кризи
Більшість із вас пам’ятають й Велику рецесію (2007−2008). Експертка відзначила п’ять причин, які до цього призвели:
Експертка назвала ключові правила, які повинен знати кожен інвестор під час фінансової кризи
Ну і як же без Covid…
Експертка назвала ключові правила, які повинен знати кожен інвестор під час фінансової кризи
Завершила Хотинська інформацією про події, які вплинули на світову економіку, кризою 2022 року: поєднання інфляційного шоку, агресивного підвищення ставок ФРС та геополітичної кризи.
Експертка назвала ключові правила, які повинен знати кожен інвестор під час фінансової кризи
Як сказала Хотинська, всі ці спади об’єднує три складники:
  • зовнішні чинники (геополітика та міжнародні відносини);
  • економічні фактори;
  • психологія та поведінка інвесторів.
Дивлячись на ці кризи, експертка навела три висновки, які можна відзначити. Зокрема, зниження на 20−30% швидше, ніж глибші падіння на понад 30%.
Окрім того, під час зниження на 20−30%, індекс відновлював попередній максимум у середньому за 10 місяців, а в разі зниження на понад 30% — 36 місяців.
Які ж можна зробити висновки, спираючись на минулі кризи? Зокрема, фінансова радниця звернула увагу на те, що криза — невід’ємна частина ринку, а паніка є для інвестора найгірший ворог, тоді як час — союзник.
Якщо ви хочете заробити, то найкраще це робити, як зазначила Хотинська, в періоди великого песимізму. Адже інвестори, які купували під час паніки, в довгостроковій перспективі отримували найвищу дохідність.
Наостанок свого виступу засновниця та CEO освітнього проєкту Pro Invest Academy дала відповіді на два дуже важливих питання: як можна використати досвід попередніх криз інвестору та, власне, як діяти інвестору під час кризи.
Що до першого питання, то тут експертка відзначила:
  1. Розумійте циклічність ринків (залишайтеся в ринку якомога довше).
  2. Диверсифікуйте активи.
  3. Шукайте можливості в кризу (у кризові періоди з’являються недооцінені компанії з сильними фінансовими показниками).
  4. Майте інвестиційний готівковий резерв на випадок таких криз.
  5. Зважайте та використовуйте на макроекономічні індикатори (знання сигналів, які передують майбутній кризі).
Щодо того, як діяти інвестору під час кризи, то тут Хотинська відзначає:
  • потрібна наявність психологічної стійкості та відсутності паніки;
  • фокусуйтесь на високоякісних акціях та ETF;
  • купуйте частинами під час падіння.
Андрій Сурков
Андрій Сурков
Випусковий редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїГроші
Payment systems