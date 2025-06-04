Як знайти роботу в Іспанії (які є вакансії та яку зарплату пропонують) — Finance.ua

Як знайти роботу в Іспанії (які є вакансії та яку зарплату пропонують) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Як знайти роботу в Іспанії (які є вакансії та яку зарплату пропонують)

В Іспанії станом на початок 2025 року перебувало понад 180 тисяч українців із тимчасовим захистом.

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Тут привабливий клімат, розвинена туристична інфраструктура, однак знайти роботу трохи важче, ніж в Польщі, Німеччині та Чехії. Іспанія залишається лідером за рівнем безробіття в ЄС.

Куди звертатися у пошуку роботи:

Державна служба зайнятості (Servicio Público de Empleo Estatal — SEPE). Установа має онлайн-платформу з вакансіями.

Інтернет-портали з пошуку роботи. Тут можна переглянути вакансії: Infojobs.net, Indeed.es, Milanuncios.com.

Українські організації в Іспанії. Вони можуть допомогти українцям з адаптацією та пошуком роботи.

Які є вакансії та яку зарплату пропонують

Середня зарплата в Іспанії становить 1600−1800 євро на місяць (74−83 тис. гривень).

Найбільше отримують фахівці IT-сфери, лікарі та працівники промислової галузі. Для більшості робіт потрібна хоча б базова іспанська. В IT чи міжнародних компаніях може вистачити англійської.

Українці з початковим рівнем знання мови найчастіше розглядають вакансії у сфері обслуговування, на сезонний збір фруктів та овочів, будівництво, прибирання та догляд за літніми людьми.

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Мінімальна зарплата в Іспанії становить 1 184 євро на місяць (55 тис. гривень). Домашні робітники чи доглядальники, які працюють погодинно, отримують близько 9,26 євро за годину (430 грн).

Фахівці у сфері IT отримують орієнтовно від 2−3 тис. євро (93−140 тис. гривень) на місяць. На будівництві чи виробництві середня зарплата становить близько 1 600−2 100 євро (74−97 тис. гривень) на місяць.

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Які документи потрібні для працевлаштування

Статус тимчасового захисту в Іспанії дозволяє легально працевлаштуватися без необхідності оформлення додаткових дозволів. Також потрібно отримати номер соціального страхування (NUSS), обов’язковий для роботи в Іспанії.

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Каталонію. Нагадаємо, за даними Міністерства інклюзивності, соціального забезпечення та міграції Іспанії, 24% всіх іноземців, які прибули до Іспанії на заробітки, обрали

далі йдуть Мадрид (20,3%),

Валенсія (12,6%),

Андалусія (12,4%).

За останні десять років Іспанія прийняла 1,3 мільйона трудових мігрантів.70% з них змогли почати нове життя в цих чотирьох регіонах, де найбільше робочих місць.

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