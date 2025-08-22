За незаконний виїзд за кордон хочуть саджати на 3 роки: деталі законопроєкту — Finance.ua

За незаконний виїзд за кордон хочуть саджати на 3 роки: деталі законопроєкту Сьогодні 14:35 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт № 13673 , який посилює відповідальність за незаконне перетинання державного кордону під час воєнного стану.

Напередодні представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі розповів , що уряд схвалив законопроєкт, яким запроваджується нове покарання для військовозобов’язаних за порушення правил перебування за кордоном.

Наразі за незаконний перетин кордону передбачена лише адміністративна відповідальність та штрафи, але депутати пропонують змінити покарання.

Покарання за незаконний перетин

за незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску або з підробленими документами пропонують штрафувати від 51 до 170 тис. грн або до 3 років ув’язнення ;

; за пошкодження прикордонної інфраструктури пропонують до 3 років обмеження чи позбавлення волі;

порушення строків перебування за кордоном військовозобов’язаними, резервістами чи призовниками — штраф від 3,4 до 5,1 тис. грн або 3−5 років ув’язнення.

Водночас законопроєкт дає можливість уникнути покарання: громадяни, які повернуться протягом трьох місяців і добровільно заявлять про порушення до вручення підозри, звільняються від відповідальності.

Як сказано в пояснювальній записці до проєкту закону, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну під час охорони державного кордону України тільки за період з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2025 року українські прикордонники виявили та затримали майже 43 тис. військовозобов’язаних чоловіків (призовників, резервістів) вікової категорії 18−60 років. 83% з них було затримано під час перетинання державного кордону поза пунктами пропуску (на так званому «зеленому кордоні»). Крім того, понад 4 тис. осіб виявили під час перетинання державного кордону в пунктах пропуску з фіктивними документами, що надають право для перетинання державного кордону в умовах воєнного стану.

Кількість таких перетинань лише збільшується.

Автори документу впевнені, що реалізація проєкту закону не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

