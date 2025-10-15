ТОП-6 ознак, що ваш павербанк «сідає»: як не зіпсувати пристрій Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

ТОП-6 ознак, що ваш павербанк «сідає»: як не зіпсувати пристрій

Ви можете навіть не усвідомлювати повсякденні звички, які непомітно виснажують ваш павербанк задовго до свого часу.

Про це пише MakeUseOf

Спека і тепло

Якщо ви хочете, щоб ваш зовнішній акумулятор служив довго, ставтеся до нього, як до живої істоти, а не як до шматка металу. Тримайте його подалі від прямих сонячних променів і не зберігайте в закритому або гарячому місці. Якщо він теплий, дайте йому охолонути, перш ніж заряджати.

Зарядка до 100%

Якщо ви маєте звичку залишати свій портативний зарядний пристрій підключеним до мережі надовго після того, як він повністю зарядився, візьміть за звичку відключати його від мережі після завершення заряджання, або, ще краще, припиніть заряджати його при рівні заряду вище 90 відсотків.

А якщо ви збираєтеся прибрати його на деякий час, не піддавайтеся спокусі «заряджати його до кінця». Батареї воліють золоту середину, і оптимальний рівень заряду для зберігання становить від 40 до 60 відсотків.

Зливання до нуля

Якщо у вас є звичка повністю розряджати портативний акумулятор перед тим, як знову його підключити. Такий глибокий розряд швидко зношує літієві елементи. Щоразу, коли заряд досягає мінімуму, хімічний склад батареї має працювати понаднормово, щоб відновитися, і це навантаження непомітно скорочує термін її служби.

Ви почнете помічати ознаки: ваш телефон не заряджатиметься так часто, як раніше, відсоток заряду падає швидше, і він просто більше не здаватиметься таким потужним. Щоб підтримувати його в хорошому стані, не чекайте, поки він розрядиться.

Спробуйте зарядити його, коли він впаде приблизно до 20−30%. Запобігання надмірній розрядці часто допомагає йому залишатися здоровішим набагато довше.

Використання несертифікованих зарядних пристроїв

Той дешевий USB-кабель або зарядний пристрій, який ви придбали на заправці, може непомітно саботувати ваш зовнішній акумулятор. Такі недорогі зарядні аксесуари часто не мають базових функцій, таких як регулювання напруги, контроль температури та захист від перевантаження по струму, які забезпечують безпеку та стабільність вашого акумулятора.

Це означає, що ваш зовнішній акумулятор може забруднюватися, коливатися струм, а його крихітна схема захисту повинна працювати понаднормово, щоб просто не відставати. Дешевий, потертий або несертифікований кабель може підірвати всі передові функції безпеки хорошого зовнішнього акумулятора, дозволяючи перепадам напруги або коротким замиканням непомітно проявлятися.

Якщо ваш зовнішній акумулятор раптом заряджається дуже довго або починає нагріватися сильніше, ніж зазвичай, сприймайте це як попередження. Використовуйте зарядні пристрої та кабелі перевірених брендів, в ідеалі тієї ж марки, що й ваш зовнішній акумулятор, або сертифікований еквівалент. Перевіряйте наявність сертифікатів безпеки UL, CE або інших.

Пошкодження

Невеликий удар або необережне падіння там можуть здаватися нешкідливими, але літієві батареї так не роблять. Фізичні удари можуть пошкодити внутрішні шари, закоротити захисні ланцюги або послабити ущільнення, що захищають від проникнення вологи. Навіть якщо ваш портативний акумулятор зовні виглядає добре, приховані пошкодження можуть непомітно збільшувати тиск, поки він не роздується або не перегріється.

Більшість портативних акумуляторів не є водонепроникними, тому навіть невелика кількість рідини може спричинити коротке замикання, корозію схеми або пошкодження внутрішніх компонентів. Заряджання акумулятора, поки він ще вологий, збільшує ризик іскри або, в гіршому випадку, теплового розриву в літієвих елементах.

Якщо ви помітили опуклий корпус, деформовані кнопки, хімічний запах або несподіване нагрівання, коли пристрій навіть не використовується, негайно припиніть його використовувати. Не тикайте, не проколюйте та не викидайте його у сміття, оскільки це призводить до пожеж.

Одночасне заряджання та розряджання

Наскрізна зарядка (живлення телефону, коли сам акумулятор підключений до мережі) здається ефективною, але вона може навантажувати схему. Плата керування акумулятором повинна одночасно обробляти зарядку та вихідний сигнал, створюючи теплову кишеню всередині. Високоякісні моделі справляються з цим чудово; бюджетні — ні.

Якщо ваш зовнішній акумулятор нагрівається занадто сильно під час виконання обох завдань, безпечнішим підходом буде спочатку повністю зарядити його, а потім використовувати для живлення ваших пристроїв.

