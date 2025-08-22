США та ЄС затвердили масштабну торговельну угоду — Finance.ua

США та ЄС затвердили масштабну торговельну угоду Сьогодні 12:27 — Світ

Сполучені Штати та Європейський Союз уклали Рамкову угоду про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю. Документ має зміцнити економічні відносини, які вже є одними з найбільших у світі.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

Основні положення угоди

ЄС скасовує мита на всі американські промислові товари, а також відкриває доступ для низки агропродуктів та морепродуктів зі США.

США обіцяють знизити мита для європейських товарів, зокрема на літаки, фармацевтику, автомобілі та запчастини. При цьому максимальна ставка не перевищуватиме 15%.

Обидві сторони домовилися захищати внутрішні ринки від надлишкових потужностей у виробництві сталі та алюмінію, але при цьому забезпечити безперебійні поставки один одному.

Інвестиції та енергетика

ЄС планує закупити в США енергоносії (газ, нафту та ядерне паливо) на $750 млрд до 2028 року. Додатково ЄС придбає американські чипи штучного інтелекту на $40 млрд.

Європейські компанії інвестують у США $600 млрд у стратегічні сектори, включаючи промисловість, енергетику та оборону.

Оборона і технології

ЄС суттєво збільшить закупівлі американської військової техніки. Це має посилити оборонну співпрацю та сумісність у НАТО. США та ЄС домовилися про взаємне визнання технічних стандартів, зокрема для автомобільної промисловості та кібербезпеки.

Планується укласти нову угоду про взаємне визнання сертифікації у сфері кібербезпеки.

Додаткові домовленості

Сторони спільно працюватимуть над захистом прав інтелектуальної власності, трудових прав і усуненням надлишкових потужностей з боку Китаю, водночас забезпечуючи стабільність ланцюгів постачання.

ЄС пообіцяв пом’якшити правила щодо вуглецевого податку (CBAM) та корпоративної відповідальності, щоб не створювати зайвих бар’єрів для американського бізнесу.

