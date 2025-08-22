США та ЄС затвердили масштабну торговельну угоду — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США та ЄС затвердили масштабну торговельну угоду

Світ
56
США та ЄС затвердили масштабну торговельну угоду
США та ЄС затвердили масштабну торговельну угоду
Сполучені Штати та Європейський Союз уклали Рамкову угоду про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю. Документ має зміцнити економічні відносини, які вже є одними з найбільших у світі.
Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

Основні положення угоди

ЄС скасовує мита на всі американські промислові товари, а також відкриває доступ для низки агропродуктів та морепродуктів зі США.
США обіцяють знизити мита для європейських товарів, зокрема на літаки, фармацевтику, автомобілі та запчастини. При цьому максимальна ставка не перевищуватиме 15%.
Обидві сторони домовилися захищати внутрішні ринки від надлишкових потужностей у виробництві сталі та алюмінію, але при цьому забезпечити безперебійні поставки один одному.

Інвестиції та енергетика

ЄС планує закупити в США енергоносії (газ, нафту та ядерне паливо) на $750 млрд до 2028 року. Додатково ЄС придбає американські чипи штучного інтелекту на $40 млрд.
Європейські компанії інвестують у США $600 млрд у стратегічні сектори, включаючи промисловість, енергетику та оборону.

Оборона і технології

ЄС суттєво збільшить закупівлі американської військової техніки. Це має посилити оборонну співпрацю та сумісність у НАТО. США та ЄС домовилися про взаємне визнання технічних стандартів, зокрема для автомобільної промисловості та кібербезпеки.
Планується укласти нову угоду про взаємне визнання сертифікації у сфері кібербезпеки.

Додаткові домовленості

Сторони спільно працюватимуть над захистом прав інтелектуальної власності, трудових прав і усуненням надлишкових потужностей з боку Китаю, водночас забезпечуючи стабільність ланцюгів постачання.
ЄС пообіцяв пом’якшити правила щодо вуглецевого податку (CBAM) та корпоративної відповідальності, щоб не створювати зайвих бар’єрів для американського бізнесу.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems