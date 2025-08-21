США висунули нову умову для отримання громадянства — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США висунули нову умову для отримання громадянства

Світ
155
США висунули нову умову для отримання громадянства
США висунули нову умову для отримання громадянства
Служба громадянства та імміграції США (USCIS) за адміністрації Дональда Трампа змінила підхід до оцінки іммігрантів, які претендують на американське громадянство. Тепер буде враховуватися не лише відсутність правопорушень, а й позитивні якості заявників.
Про це йдеться у новому меморандумі, який отримало видання Axios.
USCIS проводитиме «цілісну оцінку доброї моральної репутації» кандидата на натуралізацію.
До позитивних факторів можуть зараховувати:
  • участь у житті громади,
  • догляд за родиною,
  • рівень освіти.
Водночас документ передбачає посилений контроль за поведінкою — погані вчинки є підставою для позбалення громадянства. Серед таких дій:
  • вбивство, тяжкі злочини, геноцид,
  • азартні ігри чи правопорушення, пов’язані з наркотиками,
  • систематичні порушення ПДР або звідництво, навіть якщо це формально не є криміналом.
USCIS також активніше моніторитиме соцмережі заявників, щоб виявляти можливі «антиамериканські дії». За словами речника відомства Метью Дж. Трагессера, таким чином прагнуть «викорінити антиамериканізм».

Як було раніше

За даними CBS News, у минулому критерій «доброї моральної репутації» вважався виконаним, якщо заявники не мали жодних дисциплінарних або кримінальних правопорушень, зазначених в імміграційному законодавстві США.
Проте оновлений меморандум каже, що «оцінка GMC передбачає більше, ніж поверхневий механічний огляд, зосереджений на відсутності правопорушень».
«Це передбачає цілісну оцінку поведінки іноземця, дотримання ним суспільних норм та позитивний внесок, що підтверджує добрий моральний характер», — вказано в меморандумі.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems