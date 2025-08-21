США висунули нову умову для отримання громадянства — Finance.ua

США висунули нову умову для отримання громадянства
Служба громадянства та імміграції США (USCIS) за адміністрації Дональда Трампа змінила підхід до оцінки іммігрантів, які претендують на американське громадянство. Тепер буде враховуватися не лише відсутність правопорушень, а й позитивні якості заявників.
Про це йдеться у новому меморандумі, який отримало видання Axios.
USCIS проводитиме «цілісну оцінку доброї моральної репутації» кандидата на натуралізацію.
До позитивних факторів можуть зараховувати:
- участь у житті громади,
- догляд за родиною,
- рівень освіти.
Водночас документ передбачає посилений контроль за поведінкою — погані вчинки є підставою для позбалення громадянства. Серед таких дій:
- вбивство, тяжкі злочини, геноцид,
- азартні ігри чи правопорушення, пов’язані з наркотиками,
- систематичні порушення ПДР або звідництво, навіть якщо це формально не є криміналом.
USCIS також активніше моніторитиме соцмережі заявників, щоб виявляти можливі «антиамериканські дії». За словами речника відомства Метью Дж. Трагессера, таким чином прагнуть «викорінити антиамериканізм».
Як було раніше
За даними CBS News, у минулому критерій «доброї моральної репутації» вважався виконаним, якщо заявники не мали жодних дисциплінарних або кримінальних правопорушень, зазначених в імміграційному законодавстві США.
Проте оновлений меморандум каже, що «оцінка GMC передбачає більше, ніж поверхневий механічний огляд, зосереджений на відсутності правопорушень».
«Це передбачає цілісну оцінку поведінки іноземця, дотримання ним суспільних норм та позитивний внесок, що підтверджує добрий моральний характер», — вказано в меморандумі.
Поділитися новиною
Також за темою
США висунули нову умову для отримання громадянства
Британія наклала санкції на киргизькі фінансові установи за допомогу рф
Велика Британія та ЄС готують санкції проти росії на випадок відмови путіна від переговорів — Telegraph
10 корисних додатків для українських біженців у Польщі
McDonald’s знижує ціни на популярні страви
США продає зброю для України з націнкою 10%