На світовому ринку долар США почав знижуватися — Finance.ua

знижуватися після досягнення тижневого максимуму. У четвер, 21 серпня, курс долара США почавдосягнення тижневого максимуму.

Азіатські фондові ринки загалом демонстрували змішану динаміку, оскільки інвестори готуються до новин, які можуть вплинути на ринок.

Про це пише агентство Reuters

Японський Nikkei впав на 0,6%, ще більше відступивши від рекорду, досягнутого у вівторок, 19 серпня.

Попри нічний розпродаж на Волл-стріт, викликаний падінням акцій технологічних компаній, японські виробники мікросхем показали змішані результати: Advantest виріс на 3%, а Tokyo Electron впав на 2%. Південнокорейський KOSPI підскочив на 0,9% після падіння до шеститижневого мінімуму напередодні. Австралійський індекс зріс на 0,6% і знову досяг історичного максимуму.

Ф’ючерси на акції США показали зниження: ф’ючерси на Nasdaq впали на 0,2%, а ф’ючерси на S&P 500 — на 0,1%. За ніч індекс Nasdaq Composite знизився на 0,7%, а індекс S&P 500 — на 0,2%.

Наразі трейдери оцінюють вірогідність зниження ставки Федеральної резервної системи США на 0,25 відсоткового пункту 17 вересня приблизно у 80% і враховують у цінах загальне пом’якшення на 52 базисних пункти до кінця року.

На цьому тлі прибутковість 10-річних казначейських облігацій США залишилася стабільною на рівні 4,2965% на останній сесії. При цьому прибутковість японських державних облігацій трохи зросла, а прибутковість 20-річних облігацій піднялася до 2,655% вперше з кінця 1999 року.

