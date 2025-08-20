Шість «угод» Трампа: про врегулювання яких конфліктів заявляє президент США — Finance.ua

Шість «угод» Трампа: про врегулювання яких конфліктів заявляє президент США Сьогодні 19:00

Попри висунення президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за його роль у вирішенні світових збройних конфліктів, президент США сподівається поповнити «свій список перемог» завершенням війни в Україні. Раніше Трамп помилково очікував, що завершення російсько-української війни він зможе досягти найшвидше.

Конго та Руанда. У червні цього року африканські держави Руанда та Демократична Республіка Конго підписали мирну угоду про закінчення бойових дій на сході Конго, укладену за посередництва США та Катару. Збройний конфлікт між державами тривав понад 30 років, весь цей час східну частину ДРК охоплювали заворушення, але з березня 2022 року конфлікти та насильство різко загострилися. Зіткнення були на території провінції Північне Ківу.

Підписанню передували багатомісячні переговори за участі США, які прагнули, крім завершення війни, закласти основу для масштабних західних інвестицій у регіон, багатий на стратегічні мінерали. В угоді сторони ухвалили спільне рішення: надати 90 днів на виведення військ Руанди з ДР Конго, а США зможуть видобувати копалини у Конго. У документі також прописано створення нових потужностей з переробки мінералів у Руанді, яка теж має ресурси, щоправда, менші, ніж у Конго. Чи повністю вирішено збройний конфлікт — остаточно невідомо, висновки можуть бути передчасними.

Індія та Пакистан. Збройний конфлікт між двома ядерними державами Індією та Пакистаном, які претендують на Кашмір, загострився з квітня 2025 року. А в ніч на 7 травня Індія розпочала операцію «Сіндур» і завдала ракетних ударів по території Пакистану і контрольованих пакистанською владою районів Кашміру.

Однак в ніч на 10 травня 2025 року після телефонної розмови між начальниками генеральних штабів обох країн, Індія та Пакистан погодилися на повне і негайне припинення вогню — без підписання мирної угоди. Комунікували зі сторонами конфлікту держсекретар та віце-президент США. Тоді Трамп заявив, що саме він завершив війну між Індією та Пакистаном і цей факт, за його словами, недостатньо висвітлили у ЗМІ. Однак, станом на серпень 2025 року, конфлікт остаточно не вирішено.

Ізраїль та Іран. У червні 2025 року Ізраїль та У червні 2025 року Ізраїль та Іран , між якими триває багаторічне протистояння, погодилися на пропозиції перемир’я та домовилися про припинення вогню. Про це Трамп особисто повідомив у соцмережі Truth Social. В ході врегулювання Сполучені Штати знайшли посередника, яким став Катар (також застосували зброю і вдарили по ядерних об’єктах Ірану, чим допомогли Ізраїлю).

Сам конфлікт був ескалацією багаторічної ворожнечі, у межах якої Іран заперечував легітимність Ізраїлю, бойові дії між державами загострилися у середині червня 2025-го. ЗМІ писали про те, що під час червневої атаки Ізраїлю було поранено президента Ірану Масуда Пезешкіана. Станом на серпень 2025-го конфлікт остаточно не вирішено.

Камбоджа і Таїланд. 23 липня 2025 року на півострові Індокитай загострився військовий конфлікт між Таїландом та Камбоджею, якому вже понад 100 років. Причиною є різночитання карт початку ХХ століття, які визначали кордони держав. У спірній зоні опинилися кілька стародавніх храмів, зокрема комплекси кхмерів Prasat Preah Vihear та Prasat Ta Muen Thom, які й стали центром конфлікту.

Однак після п’яти днів боїв лідери Камбоджі й Таїланду на тлі погроз Дональда Трампа не укладати з ними торгівельні угоди домовилися про безумовне припинення вогню. Рішення ухвалили за посередництва Малайзії. Воно набуло чинності 29 липня. Однак на сьогодні конфлікт остаточно не вирішено.

Азербайджан і Вірменія. Війна за контроль над Нагірно-Карабаським регіоном тривала понад 30 років. Територіальний конфлікт був зумовлений насамперед етнічним складом населення — Карабах населяють переважно вірмени, але в радянські часи регіон входив до Азербайджанської РСР. За цей час Вірменія виграла першу карабаську війну, але швидко програла другу.

8 серпня 2025 президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр Вірменії Нікол Пашинян підписали мирну угоду за участі президента США Дональда Трампа. Один з 17 пунктів угоди передбачає створення транзитного коридору, який матиме назву «Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання» (транзит між Азербайджаном та Нахічеванською автономією, що проходитиме по вірменському регіону Сюнік).

Ефіопія та Єгипет. Конфлікт між Ефіопією та Єгиптом виник навколо так званої «Греблі великого ефіопського відродження» — найбільшої греблі в Африці, будівництво якої тривало з 2011 року. Її відкриття очікується у вересні цього року. Суть суперечки двох країн — щодо використання вод Нілу. Греблю будує Ефіопія і не виключає у майбутньому побудувати на ній гідроелектростанції для розвитку економіки. У свою чергу Єгипет заявляє про те, що водосховище греблі може вплинути на водопостачання долини Нілу, звідки країна використовує воду для потреб населення на сільського господарства.

У конфлікт у липні цього року втрутилися США. Зокрема, Трамп заявив, що «необхідно працювати над вирішенням суперечки навколо „Греблі великого ефіопського відродження“, враховуючи важливість води Нілу для Єгипту як джерела доходу та життя». Нині конфлікт не вирішено.

Зазначимо, ще одним невирішеним конфліктом залишається ситуація навколо Сербії та Косово. Зокрема, Сербія не погоджується визнати незалежність Косова, проголошену ще у 2008 році, та вважає його своєю автономною областю. Проте у липні цього року президентка Косова Вйоса Османі з посиланням на інформацію від служб безпеки заявила, що «втручання президента США Дональда Трампа допомогло запобігти нещодавній ескалації з Сербією». Подробиць вона не уточнила. При цьому сам Трамп неодноразово згадував у ЗМІ про своє посередництво у відносинах між Косовом і Сербією як приклад ролі США у запобіганні конфлікту. Наразі невідомо, на якій стадії перебуває вирішення питання.

Нагадаємо, 15 серпня цього року відбулася історична зустріч Трапа з російським диктатором володимиром путіним на Алясці, на якій обговорювали можливі шляхи завершення війни в Україні. Нині, за словами самого ж Трампа, Зеленський і путін перебувають «у процесі» організації зустрічі. Після цього, як планується, відбудеться тристороння зустріч за участю США, на якій стане можливим підписання мирної угоди.

