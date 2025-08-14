Дональд Трамп заробив на криптопроєктах майже $2,4 млрд — Finance.ua

Дональд Трамп заробив на криптопроєктах майже $2,4 млрд Сьогодні 05:52 — Технології&Авто

Дональд Трамп заробив на криптопроєктах майже $2,4 млрд

Президент США Дональд Трамп заробив на криптовалютних проєктах $2,37 млрд. Це випливає зі статті, опублікованої The New Yorker

У матеріалі автор розбирає доходи Трампа до його першого президентства, під час нього, а також протягом другого терміну. Зокрема, згідно зі статтею, до 2015 року підприємець розтратив більшу частину свого сімейного статку.

З 2014 до 2016 Трамп нібито продав акцій на $220 млн для покриття збитків. Однак під час першого терміну політик і його сім’я «зберігали стриманість», підкреслюється в матеріалі, відмовляючись від привабливих пропозицій.

Водночас, під час уже другого терміну Трампа в Білому домі, його син, Дональд Трамп-молодший, заявив під час візиту до Катару, що стриманість його батька не завадила критикам звинуватити їхню сім’ю в жадобі наживи.

У результаті з моменту своєї інавгурації в січні 2025 року Трамп став значно багатшим, зокрема завдяки угодам за кордоном і криптовалютним проєктам.

Водночас, як підкреслюється в статті, точної вартості активів президента ніхто не знає, оскільки він відмовився від практики добровільного подання податкових декларацій. ЗМІ, зі свого боку, наводять різні числа.

У травні 2025 року видання The New York Times, наприклад, опублікувало замітку, згідно з якою за місяць сім’я Трампа заробила на різних проєктах до $2 млрд. Сюди входять не тільки криптоактиви, а й нерухомість, подарунки та роялті.

Загалом, згідно зі статтею, сім’я Трампа заробила $3,37 млрд за час двох його каденцій. Більша частина від цього — надходження від прямих інвестицій у криптоактиви, проєктів у цій сфері, включно із запуском NFT-колекцій і мемкоїнів.

У матеріалі наводяться різні угоди, але зупинімося докладніше саме на криптовалютних проєктах Трампа. Інтерес до цієї сфери у сім’ї президента виник після того, як деякі великі банки відмовили їм в обслуговуванні, йдеться в статті.

Ба більше, раніше про це говорив син політика — Ерік Трамп. Першим починанням президента в криптосфері став запуск кількох NFT-колекцій у співпраці з Біллом Занкером, що принесло йому $14,4 млн.

Також серед надходжень варто відзначити:

$412,5 млн від інвестицій у криптоактиви;

$243 млн від угод влади Еміратів із платформою World Liberty Financial і стейблкоїном USD1;

$13 млн від угод, пов’язаних із підприємством American Bitcoin;

$1,3 млрд у вигляді частки Трампа і в компанії Trump Media & Technology Group;

$385 млн на мемкоїнах TRUMP і MELANIA.

