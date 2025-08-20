Лідери за прибутком серед держпідприємств (інфографіка) — Finance.ua

Лідери за прибутком серед держпідприємств (інфографіка) Сьогодні 21:03 — Казна та Політика

Лідери за прибутком серед держпідприємств (інфографіка)

В Україні станом на липень 2025 року діє 1 568 державних підприємств. Їхній сукупний прибуток у 2024 році майже вдвічі перевищив аналогічний показник 2023-го. Найбільш прибутковими є підприємства переробної промисловості та транспорту, зареєстровані в Києві, Дніпропетровській та Одеській області.

Про це свідчать результати дослідження R&D центру YouControl.

Як сказано в дослідженні, у 2024 році державним підприємствам вдалось перевищити суму чистого прибутку майже вдвічі порівняно з 2023 роком. Однак менше половини з компаній, за якими є дані щодо фінансово-майнового стану, хоч і скоротили сукупний розмір збитків у 2024 році, проте все одно залишаються збитковими.

Географія реєстрацій

З 1 568 діючих держпідприємств:

506 зареєстровані в Києві;

131 — у тимчасово окупованому Криму;

117 — у Донецькій області.

Значна кількість компаній також розташована у Харківській (100), Одеській (86), Дніпропетровській (79), Київській (78) та Львівській (72) областях.

Інфографіка: R&D центру YouControl

Фінансові результати

Сукупний прибуток 331 компанії, що оприлюднили фінзвітність за 2024 рік, склав понад 16 млрд грн. Водночас у 2024 році 274 компанії отримали збиток на загальну суму 6,7 млрд грн.

Прибуток ще 23 компаній у 2024 році дорівнює нулю.

Сукупний прибуток державних підприємств з наявними даними фінансової звітності у 2024 році майже вдвічі перевищив аналогічний показник 2023-го. У 2023 році 343 держпідприємства заробили 8,8 млрд грн. Також зменшився розмір збитків майже на 3 млрд грн у 2024 році. У 2023-му сукупний розмір збитку 275 держкомпаній становив 9,6 млрд грн.

В умовних лідерах за сукупним розміром збитків є компанії з Києва (1,8 млрд грн), Дніпропетровської (1,5 млрд грн) та Київської (1,5 млрд грн) областей.

Найбільша кількість компаній зареєстровані в таких галузях як:

Професійна, наукова та технічна діяльність — 437;

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство — 255;

Переробна промисловість — 221.

Інфографіка: R&D центру YouControl

Лідери за галузями

Переробна промисловість: 221 компанія; сукупний прибуток — 6,7 млрд грн (91 % від прибутку однієї компанії).

Транспорт та логістика: 16 компаній; прибуток — 5,2 млрд грн, збитки — 1,64 млрд грн; одна компанія показала найбільший збиток — 1,2 млрд грн.

Сільське господарство, лісове та рибне господарство: 83 компанії; прибуток — 2,6 млрд грн.

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів: 16 компаній; збиток — 2,4 млрд грн.

Енергетика (постачання електроенергії, газу, пари, кондиційованого повітря): 5 компаній; збиток — майже 1,3 млрд грн.

Державні підприємства та природні монополії

Під час перевірки державних компаній на відповідність компонентів сталого розвитку, з’ясувалося, що 38 державних компаній серед 1568, що становить 2,4% від загальної кількості, позначені за фактором «Зведений перелік природних монополій» і на них рекомендується звернути додаткову увагу.

Найбільше таких держпідприємств розташовано в Харківській області (7), Київщині (6), Києві (5) та Дніпропетровській області (5). У Полтавській області знаходиться три, по дві — на Львівщині та Запоріжжі, по одній у Сумській, Херсонській, Чернігівській, Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях та Криму.

На ринку природної монополії можуть діяти кілька суб’єктів господарювання, серед яких:

кілька монополістів (якщо вони розподілені територіально або функціонально);

неконкурентні суб’єкти, що працюють у різних частинах ринку;

конкурентні учасники в суміжних сегментах, які доповнюють монополіста.

Державні компанії, за якими спрацював фактор «Зведений перелік природних монополій», найчастіше працюють за видом економічної діяльності «Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур» (6) та «Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук» (4).

Підприємства, що перебувають у власності держави та за якими спрацював фактор щодо природних монополій, підпорядковуються Фонду держмайна, Національній академії аграрних наук, Міністерству юстиції, Міністерству розвитку громад та територій та іншим державним відомствам.

