Атака на «Дружбу» не вплинула на постачання нафти в ЄС. В Єврокомісії заперечили заяву Угорщини — Finance.ua

Атака на «Дружбу» не вплинула на постачання нафти в ЄС. В Єврокомісії заперечили заяву Угорщини

Енергетика
Зупинка транзиту нафти з росії нафтопроводом «Дружба» через ймовірну атаку українських дронів не загрожує енергетичній безпеці країн Євросоюзу.
Про це на брифінгу сказала речниця Єврокомісії Єва Грнчіржова.
За її словами, удар по магістральному нафтопроводу «Дружба» у рф не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини, попри скарги Будапешту в бік Києва.
Водночас речниця Єврокомісії зазначила, що в ЄС не мають конкретної інформації про те, хто саме атакував нафтоперекачувальну станцію у Тамбовській області рф.
«Ми підтримуємо контакти з угорськими та словацькими органами влади, і, що важливо, призупинення не впливає на безпеку постачання нафти, яка завжди є пріоритетом для Європейської комісії», — додала Грнчіржова.
Нагадаємо, Сили оборони України в ніч проти 18 серпня заявили, що вдарили по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області рф. Там палахнула пожежа, перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинилося. Нафтоперекачувальна станція «Нікольське» є частиною економічної інфраструктури росії. Вона забезпечує ресурсами окупаційні війська.
Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що через удари постачання нафти до Угорщини припинилося. Він назвав атаку «обурливою і неприйнятною».
Проте наступного дня російський нафтопровід «Дружба», за словами угорського міністра, відновив роботу. Постачання нафти до Угорщини також відновилося.
«Ми очікуємо, що Україна більше не завдасть удару по цьому життєво важливому трубопроводу. Це не наша війна. Угорщина має бути осторонь!» — заявив Сіярто.
theБабель
theБабель
Payment systems