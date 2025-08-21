В рф заявили, що мають «особливі механізми» постачання нафти в Індію — Finance.ua

В рф заявили, що мають «особливі механізми» постачання нафти в Індію
У росії заявили, що продовжать постачати нафту Індії, а президент рф володимир путін до кінця року зустрінеться з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді у Нью-Делі.
Про це повідомляє Reuters.
Про це повідомив тимчасово повірений у справах посольства рф в Індії Роман Бабушкін. За його словами, росія має «цілком особливий механізм» для продовження постачання нафти до Індії наголосивши, що імпорт залишиться на колишньому рівні.
Щодо зустрічі путіна з Моді, то, додав він, поки остаточна дата не затверджена.
Як відомо, США планують ввести ще 25% мит на експорт товарів з Індії 28 серпня, пояснюючи свої кроки тим, що Індія продовжує купівлю російської нафти.
При цьому Штати поки утримуються від запровадження мит проти Китаю, який також активно купує нафту з рф.
