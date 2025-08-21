В рф заявили, що мають «особливі механізми» постачання нафти в Індію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В рф заявили, що мають «особливі механізми» постачання нафти в Індію

Енергетика
8
В рф заявили, що мають «особливі механізми» постачання нафти в Індію
В рф заявили, що мають «особливі механізми» постачання нафти в Індію
У росії заявили, що продовжать постачати нафту Індії, а президент рф володимир путін до кінця року зустрінеться з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді у Нью-Делі.
Про це повідомляє Reuters.
Про це повідомив тимчасово повірений у справах посольства рф в Індії Роман Бабушкін. За його словами, росія має «цілком особливий механізм» для продовження постачання нафти до Індії наголосивши, що імпорт залишиться на колишньому рівні.
Читайте також
Щодо зустрічі путіна з Моді, то, додав він, поки остаточна дата не затверджена.
Як відомо, США планують ввести ще 25% мит на експорт товарів з Індії 28 серпня, пояснюючи свої кроки тим, що Індія продовжує купівлю російської нафти.
При цьому Штати поки утримуються від запровадження мит проти Китаю, який також активно купує нафту з рф.
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems