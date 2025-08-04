Індія купила нафту в США замість російської, — Reuters Сьогодні 12:34 — Енергетика

Індія купила нафту в США замість російської, — Reuters

Найбільший нафтопереробник Індії Indian Oil Corporation закупив 7 млн барелів нафти з поставкою у вересні. Це пов’язано зі скороченням закупівель російської нафти через санкції.

Про це повідомляє Reuters.

Покупки через тендер

За даними джерел, Indian Oil Corporation придбала 4,5 млн барелів американської нафти, 500 тисяч барелів канадської Western Canadian Select і 2 млн барелів нафти Das, що видобувається в Абу-Дабі.

У тендері, який закрився 1 серпня, постачальниками американської нафти виступили компанії P66, Equinor, Mercuria і Vitol. Компанія Trafigura поставить 2 млн барелів сорту Das.

Ціни угод не розкриваються. Джерела не уповноважені говорити з пресою і побажали залишитися анонімними.

Як уточнили два джерела, високі обсяги закупівель пов’язані з частковою заміною поставок з Росії. Індія залишається найбільшим покупцем російської нафти, що перевозиться морем.

Однак останніми тижнями державні НПЗ країни, включно з IOC, HPCL, BPCL і MRPL, призупинили закупівлі нафти з Росії. Причина — звуження цінової різниці та геополітичний тиск.

Санкції та тиск США

Угоди укладено на тлі нових санкцій Європейського Союзу, націлених на російську енергетичну торгівлю. Президент США Дональд Трамп раніше пригрозив країнам, які купують нафту в Москви, 100-відсотковими вторинними тарифами.

Згідно з Reuters, щонайменше два танкери з російською нафтою, що прямували до Індії, були перенаправлені після нещодавнього пакета американських санкцій.

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