Індія купила нафту в США замість російської, — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Індія купила нафту в США замість російської, — Reuters

Енергетика
18
Індія купила нафту в США замість російської, — Reuters
Індія купила нафту в США замість російської, — Reuters
Найбільший нафтопереробник Індії Indian Oil Corporation закупив 7 млн барелів нафти з поставкою у вересні. Це пов’язано зі скороченням закупівель російської нафти через санкції.
Про це повідомляє Reuters.

Покупки через тендер

За даними джерел, Indian Oil Corporation придбала 4,5 млн барелів американської нафти, 500 тисяч барелів канадської Western Canadian Select і 2 млн барелів нафти Das, що видобувається в Абу-Дабі.
У тендері, який закрився 1 серпня, постачальниками американської нафти виступили компанії P66, Equinor, Mercuria і Vitol. Компанія Trafigura поставить 2 млн барелів сорту Das.
Ціни угод не розкриваються. Джерела не уповноважені говорити з пресою і побажали залишитися анонімними.
Як уточнили два джерела, високі обсяги закупівель пов’язані з частковою заміною поставок з Росії. Індія залишається найбільшим покупцем російської нафти, що перевозиться морем.
Однак останніми тижнями державні НПЗ країни, включно з IOC, HPCL, BPCL і MRPL, призупинили закупівлі нафти з Росії. Причина — звуження цінової різниці та геополітичний тиск.

Санкції та тиск США

Угоди укладено на тлі нових санкцій Європейського Союзу, націлених на російську енергетичну торгівлю. Президент США Дональд Трамп раніше пригрозив країнам, які купують нафту в Москви, 100-відсотковими вторинними тарифами.
Згідно з Reuters, щонайменше два танкери з російською нафтою, що прямували до Індії, були перенаправлені після нещодавнього пакета американських санкцій.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems